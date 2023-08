Ilary Blasi si è mostrata dal suo parrucchiere di fiducia e a seguire ha conquistato i fan con il suo nuovo colore di capelli.

Dopo aver trascorso le vacanze all’insegna dell’amore in compagnia di Bastian Muller e dei suoi figli, Ilary Blasi è tornata alla sua vita di sempre e nelle ultime ore, attraverso i social, ha mostrato ai fan il suo nuovo cambio di look. La conduttrice ha deciso di dire addio alla chioma biondo platino e ha optato invece per un biondo scuro. Sui social in tanti le hanno fatto i complimenti e c’è anche chi ha affermato che, con il suo nuovo colore di capelli, dimostrerebbe 10 anni di meno.

Ilary Blasi: il cambio look

Ilary Blasi ha fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi sui social mostrando il suo nuovo colore di capelli e in tanti hanno lodato la bellezza della conduttrice.

Gli ultimi mesi sono stati all’insegna dell’amore e della spensieratezza per Ilary, che ha trascorso le sue vacanze estive in compagnia del fidanzato Bastian Muller e dei suoi figli. A settembre lei e l’ex marito Francesco Totti dovrebbero vedersi ancora in tribunale, ma sulla vicenda al momento non sono emersi ulteriori dettagli.