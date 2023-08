Secondo indiscrezioni Edoardo Costa sarebbe stato escluso dal GF Vip. Ecco chi potrebbe prendere il suo posto.

Stando ai rumor in circolazione (riportati da Fanpage) Edoardo Costa, attore della fiction Vivere che avrebbe dovuto prendere parte alla nuova edizione del GF Vip, sarebbe stato escluso dal cast del programma a causa di reati fiscali per i quali fu condannato a seguito di un servizio di Striscia la Notizia. Secondo i rumor in circolazione potrebbe essere Cristina Scuccia a sostituirlo.

Edoardo Costa escluso dal GF Vip: i motivi

Ferve l’attesa per l’inizio di una nuova stagione del GF Vip che è ormai alle porte. Stando a quanto riporta Novella 2000 però Edoardo Costa, attore che era stato preso in considerazione per entrare a far parte del cast del programma, non sarà più tra i concorrenti dello show. Il motivo è relativo alla sua fedina penale e più precisamente ad alcuni problemi con la legge che avrebbe avuto anni fa.

“La volontà di farlo partecipare c’era, però purtroppo i problemi che lui ha avuto con la legge anni fa (e ormai risolti in quanto è stato assolto da tutti i capi d’accusa)” non si sposano con le politiche del reality, che vogliono concorrenti con fedine penali pulite”, avrebbe fatto sapere la sua manager a Novella 2000. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti sono curiosi di saperne di più e soprattutto sono impazienti di sapere chi prenderà il suo posto.