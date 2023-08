Sonia Lorenzini ha denunciato via social un grave episodio a cui le è capitato di assistere mentre si trovava in vacanza.

L’ex volto di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini, ha denunciato via social un grave episodio a cui le è capitato di assistere mentre si trovava in vacanza. Un uomo – a suo dire – avrebbe iniziato a picchiare violentemente la sua fidanzata proprio difronte ai suoi occhi.

“Arrivata sul lungo mare di Cagliari in spiaggia un ragazzo davanti ai nostri occhi ha picchiato la compagna con una ferocia che non vi so nemmeno descrivere. Sono volate sberle, l’ha presa per i capelli e mentre era a terra le ha tirato calci in pancia e in bocca. Sono intervenuta nel silenzio generale, istintivamente urlando contro questo ragazzo che non si doveva permettere di alzare le mani su una donna, ho cercato di chiamare i carabinieri mentre la trascinava via. È stato tutto molto veloce, ho ricevuto una chiamata in quel momento e quando mi sono girata non c’erano più“, ha dichiarato nelle sue stories.

Sonia Lorenzini: l’episodio di violenza in spiaggia

Sonia Lorenzini ha raccontato, visibilmente scossa, un grave episodio a cui si sarebbe trovata ad assistere su una spiaggia di Cagliari. L’influencer ha anche svelato di essere in possesso di una foto dell’uomo che, però, non potrebbe pubblicare per ragioni di privacy.

Sonia ha anche aggiunto di essere pronta a denunciare l’episodio alle forze dell’ordine e ha affermato di sperare che la donna da lei vista denunci l’accaduto per salvaguardare la sua stessa incolumità. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?