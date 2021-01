Le monete Nutella della Zecca sono l’ultimo omaggio alla crema spalmabile più famosa al mondo: ecco il prezzo e dove trovarle (oltre a eBay).

Gli amanti della Nutella e i collezionisti di numismatica sono in fibrillazione: dal 26 gennaio 2021 sono disponibili le nuove monete della Nutella a tiratura limitata rilasciate dalla Zecca dello Stato. Monete da 5 euro dal valore già inestimabile, nonostante il prezzo importante. Disponibili in tre versioni, le monete hanno fatto impazzire tutti, conquistando rapidamente anche i fan sui social. Ecco quanto costano e dove si possono acquistare!

Le monete Nutella della Zecca conquistano tutti

L’emissione ufficiale delle monete è prevista per il 5 febbraio, in una data non casuale. Sarà infatti il World Nutella Day, la giornata dedicata alla crema spalmabile, rigorosamente italiana, più amata e famosa al mondo. Ma già dal 26 gennaio le monete della Zecca sono disponibili sul portale e-commerce dell’Istituto Poligrafico, oltre che nei punti vendita.

Come le altre opere della Collezione Numismatica 2021, le monete della Nutella, disponibili in tre versioni (tutte da 5 euro ma con tappo verde, bianco o rosso, realizzate da Annalisa Masini), hanno già conquistato il cuore dei collezionisti, e stanno andando a ruba! Ecco alcune immagini delle monete in questione:

Monete Nutella: prezzo e dove acquistarle

Il prezzo ufficiale delle singole monete è di 45 euro sull’e-commerce ufficiale della Zecca e nei punti vendita ufficiali, ma è disponibile anche l’opzione del trittico a 125 euro. Ma chi ne è già entrato in possesso le ha rese disponibili anche su eBay, il sito di aste online più conosciuto al mondo. E in pochi minuti il valore del trittico è già più che raddoppiato, con quotazioni che sembrano destinate a salire! Insomma, se sei un fan della Nutella o un collezionista di monete, affrettati: la tiratura è infatti limitata a 10mila pezzi per ciascun colore!

