Quanto valgono le medaglie e i record dei Mondiali di Eugene? Vediamo le cifre che guadagneranno i campioni di atletica che vinceranno.

Dal 15 al 24 luglio si svolgono i Mondiali di Eugene, che vedranno tantissimi campioni di atletica sfidarsi per la vittoria di medaglie e per il raggiungimento di record importanti. L’Italia attende con ansia le performance dei campioni nostrani, Marcell Jacobs su tutti. La curiosità di molti, però, è una: quanto valgono le medaglie e i record del mondiale degli Stati Uniti?

Mondiali di Eugene: quanto valgono medaglie e record dell’atletica?

Per la prima volta negli Stati Uniti, i Mondiali di Eugene vanno in scena dal 15 al 24 luglio 2022, un anno dopo il rinvio a causa della pandemia da Covid-19. Le medaglie in palio sono 49, suddivise in 24 maschili, 24 femminili e una mista, relativa alla 4×100. Le gare di atletica si svolgeranno sulla pista dell’Hayward Field di Eugene, ristrutturato alla fine del 2020 e inaugurato nel mese di aprile del 2021. Gli atleti che gareggeranno ai Mondiali degli Stati Uniti potranno ottenere un premio massimo di 70 mila euro per gli eventi individuali. Questo, infatti, è il valore delle medaglie d’oro. Le medaglie d’argento, invece, consentono di portare a casa 35 mila dollari, mentre il bronzo 22 mila dollari.

Per quanto riguarda gli eventi di squadra, le medaglie d’oro valgono 80 mila euro per tutto il team. L’argento, invece, 40mila euro e il bronzo 20 mila euro. Ovviamente, le cifre sono sempre da ripartire per tutta la squadra. Il montepremi totale per i Mondiali di Eugene è di circa 8,5 milioni di euro, cifra leggermente più alta rispetto alle Gare di Doha del 2019, che era pari 6,7 milioni di euro. Inoltre, grazie alle multe commissionate alla Federazione Russa per le violazioni delle norme antidoping, verranno distribuiti altri due milioni di euro sotto forma di premi. La cifra, però, verrà utilizzata sia per le gare degli Stati Uniti che per quelle di Budapest fissate per il 2023.

Mondiali di Eugene: quanto valgono i record?

Dopo aver visto quanto valgono le medaglie dei Mondiali di Eugene, soffermiamoci su un altro riconoscimento importante. Gli atleti che stabiliscono un nuovo record del mondo ottengono un ulteriore premio, pari a 100 mila dollari, messo in palio da Tdk e World Athletics nell’iniziativa #WeGrowAthletics. L’inaugurazione delle gare è fissata per venerdì 15 luglio 2022 alle 19:00, ore italiane, e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

