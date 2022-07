La parola pushare fa parte dello slang dei gamer, ma cosa significa e quando si usa? Scopriamolo insieme.

Lo slang dei gamer è composto da molte espressioni che le persone che non giocano online faticano a comprendere. Il dizionario dei videogiocatori è infatti formato da numerosi neologismi e inglesismi tra i quali è possibile trovare anche il termine pushare. Vediamo insieme qual è il significato di questa parola e scopriamo quali sono alcune frasi d’esempio.

Origini : deriva dal verbo inglese “to push”.

: deriva dal verbo inglese “to push”. Quando si usa : lo utilizzano i gamer quando giocano a videogame online quando vogliono dire di “attaccare” gli avversari.

: lo utilizzano i gamer quando giocano a videogame online quando vogliono dire di “attaccare” gli avversari. Lingua : è un neologismo che deriva inglese.

: è un neologismo che deriva inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di pushare

Pushare è una parola che deriva dal verbo inglese “to push”, letteralmente tradotto in italiano come “spingere”. Questa espressione fa parte dello slang dei gamer e infatti chi gioca ai videogame online la utilizza spesso. La parola si usa soprattutto nei videogiochi di strategia online dove la tattica consiste nel far avanzare le unità alleate il più possibile. Così facendo infatti, si riesce a respingere o uccidere le unità avversarie.

Nei videogame multi giocatore online come League of Legend e Call of Duty, quindi, si usa questa parola con il significato di “attaccare”. Quando si pusha il nemico, dunque, lo si attacca e si avanza in una determinata parte della mappa. Si tratta dunque di una strategia d’attacco per riuscire a battere i propri nemici e uscire vincitori da quella partita.

Esempi d’uso

giocare gioco pc computer

Ecco alcuni esempi d’uso in casi pratici che consentono di comprendere come usare il neologismo in maniera corretta:

“Quando giochiamo a LOL sei sempre il primo a pushare: si vede proprio che quel videogame è il tuo preferito”.

“Se vogliamo vincere questo game devi per forza iniziare a pushare, non posso fare tutto io! ”.

“A Call of Duty sei davvero skillato, per questo dovresti pushare un po’ di più”.

