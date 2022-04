Dal lavoro ai videogiochi può capitare di sentire il termine skillato, ma cosa sta esattamente a indicare? Leviamoci ogni dubbio.

Se avete una discreta padronanza della lingua inglese o i videogiochi sono una vostra passione presumibilmente saprete già cosa vuol dire skillato. Italianizzazione di un parola di matrice anglosassone, costituisce un complimento, un riconoscimento, che potete dare, in maniera informale, a una persona o ricevere. Per comprendere esattamente qual è il significato da attribuirgli vi consigliamo di proseguire con la lettura perché è ciò di cui andremo a trattare. Scenderemo nel dettaglio, provando a fornirvi una panoramica sulle modalità d’uso, anche piuttosto diverse tra di loro. Ne analizzeremo le differenti sfumature e, al fine di avere un quadro completo, vi sottoporremmo pure qualche esempio.

Origine: dal sostantivo inglese skill (capacità, abilità), con l’aggiunta del suffisso “-ato” (cioè dotato di skill) o come calco dall’aggettivo skilled (esperto, competente, qualificato).

dal sostantivo inglese skill (capacità, abilità), con l’aggiunta del suffisso “-ato” (cioè dotato di skill) o come calco dall’aggettivo skilled (esperto, competente, qualificato). Dove viene usato: per indicare qualcuno competente, esperto, dotato di particolari capacità in un determinato campo, qualificato o specializzato.

per indicare qualcuno competente, esperto, dotato di particolari capacità in un determinato campo, qualificato o specializzato. Lingua: italiano.

italiano. Diffusione: nel quotidiano.

Il significato di skillato

Giocare ai videogiochi

La prima attestazione risale al 1998, nel Dizionario della comunicazione e dei mass media di Domenico Colella e Manfredi Vinassa de Regny. L’accezione muta in base all’ambito. In azienda identifica un individuo competente, in possesso di precise abilità; lo stesso vale pure nel ramo informatico, sebbene in tal caso si ponga maggiormente enfasi sul fattore esperienza.

Nei lavoratori prevede una distinzione tra persone a elevata (skillati) e bassa (non skillati) qualificazione. E ancora nel poker e nello sport lo si attribuisce a un giocatore in gamba. Per quanto riguarda i videogiochi (pieni di terminologie apposite, ad esempio sus), si fa riferimento a un personaggio dotato di abilità magiche, fisiche o professionali.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Non sono particolarmente skillato nei videogame: muoio abbastanza spesso”.

“Il problema sarà trovato personale pronto e adeguatamente skillato per questi posti”.

