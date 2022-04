Un modo alternativo per dare la buonanotte ai propri amici: le frasi più belle da inviare a persone speciali.

La notte è un momento di grande intimità. Quando andiamo a letto e ci infiliamo sotto le coperte, il nostro pensiero riassume la giornata, il nostro corpo si ristora dalle fatiche e il nostro cuore va alle persone che più amiamo. Non solo i nostri genitori, o i nostri figli, o il nostro partner, ma anche, spesso, i nostri più cari amici.

Anche a loro spesso vorremmo augurare una notte felice e serena, utilizzando parole che arrivino con grande impatto. O magari farli sorridere con qualche battuta esilarante. Ma quali sono le frasi per la buonanotte per gli amici più belle in assoluto? Ovviamente la scelta è vasta e può dipendere da vari fattori. Se non sai da dove iniziare e hai bisogno di qualche ispirazione, ecco alcuni esempi che potrebbero esserti d’aiuto.

Auguri di buona notte da inviare ai nostri amici

Augurare a una persona speciale la buonanotte è qualcosa d’importante, che vale più di quanto si pensi. Anche quando la persona cui vogliamo augurare una serena notte è un nostro amico. Che sia per strappare un sorriso o sia per regalare un’emozione, un messaggio di buonanotte è sempre qualcosa di molto importante, e per questo vale la pena impegnarsi per scrivere una frase adatta alle nostre esigenze.

Dormire serenamente

Se non sai come augurare buonanotte agli amici, potrebbero esserti di aiuto frasi come queste:

– La nostra amicizia vale più di tutta la ricchezza di questo mondo. Buonanotte!

– Sono fortunata perché le miei giornate iniziano e finiscono con un tuo messaggio. Buonanotte amico mio!

– Mentre vai a dormire stasera, ricorda che sarò sempre quell’amica su cui puoi contare nei momenti difficili. Buonanotte!

– Sei una stella. Non dare mai a nessuno l’opportunità di offuscare il tuo splendore! Buonanotte!

– Che tu possa addormentarti con un sogno e svegliarti con la forza di realizzarlo…. Buonanotte!

– La nostra amicizia è solo una prova del fatto che le cose migliori della vita sono gratuite. Buonanotte amico mio!

– In questa notte scura e senza stelle, ti voglio augurare la buonanotte: non sarò mai perso e al buio se avrà te accanto. Buonanotte amico mio.

– Ho sempre paura di aver sbagliato durante la giornata, ho sempre paura di non aver detto la cosa giusta al momento giusto, ma con te non succede mai, perché quando sono con te, la vita è più semplice e posso essere me stesso. Ti auguro una notte felice e piena di bei sogni, perché te lo meriti amico mio.

– Le fidanzate (o i fidanzati) vanno e vengono, ma i veri amici rimangono sempre con noi. Buonanotte!

Sei nei miei pensieri… Buonanotte Amico Mio!

Buonanotte amicizia: le frasi più divertenti

Se vuoi scrivere un augurio della buonanotte davvero speciale, che possa però divertire più di emozionare, le frasi che abbiamo proposto finora non sono proprio perfette. A volte il miglior poeta al mondo non è in grado di esprimere il nostro sentimento meglio di come potremmo invece fare noi stessi. Ma anche il miglior comico potrebbe non riuscirci!

Quindi, se stai cercando degli esempi di frasi per la buonanotte agli amici veri più leggere ma non troppo generiche, non adatte a chiunque, potresti cercare di prendere ispirazione da queste:

– Stai già dormendo? Spero di sì, perché la notte e il sonno aiutano a sciogliere anche i problemi più aggrovigliati. Intanto ti mando questo messaggio per una buona notte e, se stai già dormendo, allora lo leggerai domani mattina, quindi buongiorno amico mio.

– Se durante il giorno passi le ore migliori a ridere e scherzare con una persona, non puoi che augurargli la migliore delle notti, con tanti sogni felici e nel pieno relax. Quindi buonanotte amico mio, sogna e riposati.

