Il prossimo mese di maggio, l’Eurovision Song Contest (ESC) tornerà in Italia, precisamente a Torino, dopo anni e anni di assenza. Tanti i Paesi che parteciperanno alla manifestazione musicale, ad esclusione della Russia che ha dichiarato guerra all’Ucraina. Nelle ultime ore, una notizia ha entusiasmato i fan più accaniti: TikTok trasmetterà in diretta l’ESC. Si tratta di una prima volta molto importante, sia per il famoso social network che per i responsabili dell’evento canoro. Per entrambi, infatti, si tratta di un arricchimento.

TikTok si riempirà di contenuti inediti, compresi i video di dietro le quinte. Inoltre, tutte le canzoni in gara saranno disponibili per creare contenuti potenzialmente virali. Ovviamente, l’hashtag da utilizzare è #Eurovision2022.

Nel comunicato che ha annunciato la partnership tra TikTok e l’ESC, Martin Österdahl, executive supervisor dell’Eurovision Song Contest, ha sottolineato di essere “lieto” della collaborazione perché i vertici del social network hanno “davvero abbracciato lo spirito” dell’evento. Il general manager europeo dell’app, Rich Waterworth, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di unire la magia e la musica di Eurovision alla nostra community“.

TikTok ed Eurovision Song Contest: una collaborazione destinata al successo

Per la prima volta, l’Eurovision Song Contest sbarca in diretta su TikTok, ma sembra che nell’aria ci sia già un accenno di successo. Nel corso della pandemia, infatti, la popolarità del social network è letteralmente esplosa e le live sulla piattaforma hanno riguardato sempre maggiori argomenti o eventi. Qualche settimana fa, ad esempio, perfino il red carpet degli Oscar ha debuttato su TikTok.

