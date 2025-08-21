Ecco quali sono le location di Mollo tutto e apro un chiringuito, il film di Germano Lanzoni, ovvero il Milanese imbruttito.

Il Milanese Imbruttito è uno dei canali YouTube più amati e seguiti in Italia. Sul canale hanno avuto un enorme successo le clip con protagonista Germano Lanzoni nei panni di un imprenditore milanese, clip che hanno fatto sì che nel 2021 uscisse il film Mollo tutto e apro un chiringuito che è stato diretto dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira. La commedia ha appunto per protagonista il rampante manager milanese, il signor Imbruttito, che dopo essere caduto in depressione viene convinto a cambiare vita e ad aprire appunto un chiringuito in Sardegna Vediamo ora quali sono le location di Mollo tutto e apro un chiringuito.

Mollo tutto e apro un chiringuito: le location del film

Come si può facilmente immaginare dal titolare del film, Mollo tutto e apro un chiringuito, una delle location principali è la spiaggia dove il protagonista apre il proprio chiringuito: è Cala Cipolla a Domus de Maria, in provincia di Cagliari. Il chiosco che si vede nella pellicola esiste veramente e si chiama I love Cala Cipolla.

Il film è stato poi girato anche in altre località della Sardegna, come Tratalias: è qui che si trova la Chiesa di Santa Maria di Monserrato, che nel film è l’unico luogo in cui il cellulare del protagonista prende. Sempre in Sardegna sono state girate delle scene a Sarroch, in provincia di Cagliari. La parte iniziale del film è invece ambientata a Milano ed è stata girata proprio nel capoluogo di regione della Lombardia.

Mollo tutto e apro un chiringuito: il cast del film

Il protagonista principale di Mollo tutto e apro un chiringuito è Germano Lanzoni, che veste appunto i panni del signor Imbruttito. Valerio Airò Rochelmeyer è Giargiana, il figlio che il protagonista chiama “nano” è Leonardo Uslengo, mentre l’Imbruttita è Brenda Lodigiani.

Nel cast del film sono poi presenti anche Claudio Bisio, Paolo Calabresi, Alessandro Betti, Jake La Furia, Michela Manca, Benito Urgu ed Elettra Lamborghini nei panni di se stessa.