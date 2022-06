Ecco le location di Modalità aereo, la commedia diretta da Fausto Brizzi con protagonisti Paolo Ruffini, Lillo e Dino Abbrescia.

Uno smartphone nelle mani sbagliate può rovinare una vita: e proprio su questo si basa Modalità aereo, commedia diretta da Fausto Brizzi che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2019. Il protagonista del film è Diego Gardini, un imprenditore ricco e arrogante che, dopo aver negato un selfie a due inservienti dell’aeroporto e averli minacciati, dimentica il suo smartphone nel bagno prima di salire su un aereo per l’Australia. Ivano e Sabino, i due inservienti, decidono così di prendersi la loro vendetta. E’ questa in breve la trama di Modalità aereo ma vediamo quali sono le location del film.

Modalità aereo: le location del film

Modalità aereo è stato girato tra l’Italia e l’Olanda, per la precisione tra Roma e Amsterdam. Le scene ambientate all’aeroporto di Sydney sono stati in realtà girate proprio nella capitale dei Paesi Bassi a Roma troviamo invece tutte le altre location.

Pasquale “Lillo” Petrolo

La sede dell’azienda vinicola di Diego Gardini altro non è che Villa Fiorano che si trova sull’Appia Antica, in via Poliziano si trova invece la casa di Ivano (il personaggio interpretato da Lillo). In varie zone di Roma sono poi state girate anche molte altre scene del film.

Modalità aereo: il cast del film

A vestire i panni del ricco e arrogante Diego Gardini è Paolo Ruffini. Gli altri due grandi protagonisti di Modalità aereo, ovvero gli inservienti dell’aeroporto Ivano e Sabino che gli prendono lo smartphone, sono interpretato da Lillo e da Dino Abbrescia.

Nel cast di Modalità aereo troviamo poi anche Violante Placido, Caterina Guzzanti, Christian Monaldi, Luca Vecchi, Veronika Logan, Maurizio Lops e Massimiliano Vado. Nel film appare inoltre in un cameo, nei panni di se stessa, anche Sabrina Salerno.

Riproduzione riservata © 2022 - DG