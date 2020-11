Abbiamo sempre notato e approvato accessori e outfit ispirati agli anni ’70 nelle ultime stagioni, ma il vintage non si ferma qui: anche la moda anni ’60 fa tendenza.

Il pantalone a zampa da indossare con lo stivaletto alto in plateau, le camicette hippy, gli occhiali colorati in trasparenza: gli anni ’70 ci accompagnano da quest’estate. A giudicare dalle passerelle però è il vintage a spopolare anche in quest’autunno/inverno 2020-2021, perché anche la moda anni ’60 ha da ben dire la sua.

Colori pop, le minigonne, i tagli di capelli corti, il dress code bianco e nero per dare vita a geometrie e ad abiti dal taglio dritto, occhialoni. Sono queste le ispirazioni da cui prendere spunto per un look anni ’60 in versione 2021.

La moda anni ’60 oggi: idee e appunti dalle passerelle

Ad essere riproposta dagli stilisti seppure in una versione più femminile e moderna è stata la space age, il filone che ha reso famosi designer come Paco Rabanne, Pierre Cardine e André Courrèges.

Ecco che Marc Jacobs propone infatti proprio un classico look sixties: cappottino in lana squadrato, con mini abito, il ben noto rettangolo dal taglio dritto. Tocco finale il foulard, da indossare anche quest’inverno alla maniera delle dive.

Chanel invece degli anni ’60 ruba soprattutto il bianco e il nero abbinandoli o puntando su outfit bicolore, affinando ancora di più le linee regolari, dritte e geometriche che da sempre caratterizzano il suo stile rigoroso ma fresco.

Look anni ’60: come realizzarlo in quest’inverno 2021

Riviste, un tuffo nel guardaroba delle nostre nonne, ma perché soprattutto non affidarsi ad Instagram. Ci sono infatti diversi account dedicati proprio alla moda anni ’60 che possono aiutarci a familiarizzare di più con questo stile.

Uno di questi è Sixties dreaming, lo spazio virtuale perfetto per viaggiare nel tempo, adocchiare gli outfit di un tempo e ricercarli tra le proposte attuali dei brand.

Occhio ai look ma anche agli accessori. Alle volte basta anche un dettaglio a rendere un look vintage, a cominciare dagli occhiali sole, accessorio cult rivisto da Gucci.

– Anche la borsa punta sugli anni ’60, riscoprendo la sua perfetta forma geometrica: rettangolare come quella di Lanvin, ma anche hobo in versione mini e squadrata, o in formato beauty case pret a porter.