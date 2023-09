Ecco quali sono le location di Miss Marx: il film, pur essendo ambientato in Inghilterra, è stato girato quasi interamente in Italia.

Nel 2020 la regista Susanna Nicchiarelli ha portato nelle sale cinematografiche Miss Marx, film presentato alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. La pellicola racconta la storia di Eleanor Marx, la figlia del celebre filosofia e padre del comunismo, Karl Marx, che nell’Inghilterra del 1800 è stata molto attiva nel cercare di promuovere i diritti delle donne e nel lottare per l’abolizione del lavoro minorile. Vediamo ora quali sono le location dove è stato girato Miss Marx.

Miss Marx: le location del film

Pur essendo ambientato interamente nel Regno Unito di fine ‘800, la regista Susanna Nicchiarelli ha girato il suo Miss Marx quasi interamente in Italia. L’unica eccezione è rappresentata da alcune riprese che sono state effettuate in Belgio.

Torino

Una delle location principali della pellicola è la Certosa Reale di Collegno, comune alle porte di Torino. Costruita nel 1600 come convento, dal 1853 i locali della Certosa vennero utilizzati come Manicomio, divenendo famoso per la vicenda legata allo smemorato di Collegno.

La Certosa Reale di Collegno non è però l’unica location italiana di Miss Marx, negli studi cinematografici di Cinecittà a Roma sono infatti stati ricreati molti ambienti, sia interni che esterni, che possiamo vedere nel corso del film.

Miss Marx: il cast del film

Come detto in precedenza, la protagonista principale di Miss Marx è Eleanor Marx che è interpretata dall’attrice inglese Romola Garai, che è stata anche tra le protagoniste di un’altra pellicola che si è occupata dei diritti delle donne: parliamo di Suffragette.

Nel cast di Miss Marx hanno po lavorato anche Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair, Felicity Montagu, Karina Fernandez, Emma Cunniffe, Philip Groning (che interpreta Karl Marx), Celestin Ryelandt e Oliver Chris.