Complicanze da Covid: da cosa dipende la Sindrome Infiammatoria Multisistemica e perché colpisce i bambini?

La Mis-C o Sindrome Infiammatoria Multisistemica è un’infiammazione che, come si può dedurre dal nome, può colpire diversi organi. Questa sindrome è stata identificata in particolare nei bambini e si tratta di una grave e rara complicanza da Covid. Da quando è stata identificata, la Mis-C è stata oggetto di studio ed è stata identificata la presenza di una certa predisposizione allo sviluppare questa complicanza.

Cos’è la Sindrome Infiammatoria Multisistemica

A seguito del contatto con i virus, e in particolar modo con il SarsCov2, oltre agli effetti a lungo termine, in alcuni casi si può scatenare una risposta iper infiammatoria da parte dell’organismo. Questo è proprio quello che succede quando si verifica la Mis-C. Tra i sintomi iniziale c’è un forte aumento della temperatura corporea che può essere accompagnato da vomito, dolore all’addome e diarrea.

Bambina febbre malattia

Come abbiamo detto la sindrome coinvolge gli organi e in particolare il cuore, tra le complicazioni c’è infatti la miocardite. I sintomi tipici includono anche segni simili alla malattia di Kawasaki, è possibile quindi che ci sia la comparsa di macchie sul corpo e gonfiore di mani e piedi. Trattandosi di una sindrome molto severa è importante agire tempestivamente per trattarla.

Mis-C e predisposizione genetica

Come riporta la Fondazione Veronesi, ad oggi sono stati identificati 239 casi di questa sindrome ed è stata condotta una ricerca per comprendere perché la sindrome colpisce i bambini. Ad occuparsene è stato un team di ricerca coordinato da Luigi Daniele Notarangelo, lo studio ha coinvolto gli Stati Uniti e l’Italia, con il Policlinico San Matteo di Pavia. La ricerca, pubblicata su Nature Medicine, ha evidenziato che alcuni bambini hanno una predisposizione genetica verso questa complicanza. La risposta immunitaria dei bambini è maggiore rispetto a quella degli adulti e questo spiega proprio perché i casi della sindrome sono proprio in questa fascia di età.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG