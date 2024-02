Dopo essere diventata mamma, Miriam Leone è davvero super impegnata e ha poco tempo per sé. Su Instagram una doccia ha scatenato il caos.

Sui social Miriam Leone sta raccontando alcuni aspetti della sua nuova vita da mamma. Nelle ultime ore, l’attrice, madre del piccolo Orlando, avuto con Paolo Carullo, ha pubblicato una storia su Instagram che ha dato adito a qualche polemica. Il motivo? Una semplice doccia…

Miriam Leone, le critiche per la frase sulla doccia

Miriam Leone

La polemica che ha coinvolto la bella Miriam riguarda una storia pubblicata sul suo profilo Instagram nella quale la donna ha voluto condividere un attimo di relax. Giusto il tempo di… una doccia.

“Quando ti tengono un attimo il bambino e riesci a fare una doccia con shampoo”, le sue parole condivise con i seguaci.

Al netto di tanti commenti positivi, come sottolineato da Leggo, non tutti avrebbero creduto alla buona fede della Leone con tanto di tesi sostenuta relativa al fatto che la donna sia stata, nelle ore precedenti, a Milano, in occasione della sfilata di Etro alla settimana della moda, e che quindi ha avuto diverso tempo per sé.

Alcuni utenti, quindi, hanno criticato aspramente “l’uscita” dell’attrice riguardo alla doccia e hanno scritto: “Ma raccontala a qualcun altro, non ci credo che non abbia nessun aiuto”. Una vicenda destinata sicuramente a far parlare.

L’inizio della settimana

La bella Miriam non ha risposto a queste aspre critiche. Anzi. Come se nulla fosse ha voluto condividere uno scatto ad inizio settimana, ovvero di lunedì, per dare un messaggio a tutti i seguaci. La donna si è mostrata al naturale chiedendo ai fan come avrebbero passato la giornata. Insomma, l’attrice vuole sempre mantenere un certo feeling col suo pubblico andando anche oltre alcune critiche, spesso, anche ingiuste.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’attrice per l’inizio della settimana: