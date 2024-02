Momento di tensione nella scuola di Amici dopo un compito assegnato dalla maestra Anna Pettinelli ad una allieva.

Non solo le reazioni dopo la puntata domenicale, ad Amici è iniziata una nuova settimana con tanto di compiti in arrivo. In modo particolare quello della maestra Anna Pettinelli per la cantante Sarah che ha reagito scoppiando in lacrime e trovando il conforto della sua professoressa, Lorella Cuccarini.

Amici, il compito della Pettinelli per Sarah

Anna Pettinelli

Come anticipato, nel corso del daytime odierno di Amici, sono stati mostrati alcuni dei momenti migliori della puntata domenicale del programma, ma anche le reazioni successive in casetta.

In modo particolare un compito che la professoressa Pettinelli ha assegnato a Sarah per il futuro. La ragazza ha aperto la busta con tanto di lettera ed è rimasta colpita, in negativo, per le parole. Nello specifico la parte i cui l’insegnante sottolineava il fatto che l’esibizione della giovane artista era risultata, ancora una volta, piatta.

Sarah, a quel punto, è scoppiata praticamente in lacrime: “Ma piatta, senza personalità! Sempre quello. Anzi, questa volta mi ha detto cose in più. Io sono contenta del mio percorso. All’inizio ero spaesata, ma ora no. Anche il commento del giudice che mi ha detto che le sono sembra timida. Io non mi sentivo così. Poi la Pettinelli che mi dice ‘spenta’. Ci son rimasta male”.

Dopo lo sfogo, però, la ragazza ha chiesto un confronto con la sua maestra Lorella Cuccarini e per fortuna le cose sono migliorate. La professoressa ha aiutato Sarah a capire certe cose e ad affrontarle. Staremo a vedere se il prossimo compito convincerà tutti. Anche la Pettinelli.

Di seguito anche un post su X del programma con lo sfogo di Sarah: