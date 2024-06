Arrivano alcuni spoiler su Ballando con le Stelle. A parlare è stata la presentatrice, Milly Carlucci, insieme a Selvaggia Lucarelli…

Manca ancora tanto tempo prima di sapere i dettagli della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Quello che è certo, però, è che la padrona di casa, Milly Carlucci, stia già pensando a tutto. Intervenuta a ‘Da Noi a Ruota Libera’ con Francesca Fialdini, insieme anche a Selvaggia Lucarelli, la conduttrice ha dato qualche spoiler per la prossima stagione…

Milly Carlucci, spoiler su Ballando con le Stelle

Milly Carlucci

Intervenuta in tv a ‘Da noi a ruota libera’, come detto, la Carlucci ha fatto qualche piccola anticipazione su quella che sarà la prossima stagione di Ballando. In modo particolare, la padrona di casa ha raccontato come ci saranno gli ingressi di Nikita Perotti e Sophia Berto, che hanno vinto Ballando con te. I due daranno una mano alle coreografie e saranno accanto ai vip protagonisti.

Non solo. La padrona di casa ha dato pure qualche dritta, seppur generica, sul cast: “Non so se per Pierpaolo Spollon ci sarà la possibilità di essere a Ballando perché è molto impegnato nella sua carriera”, ha detto su una delle voci più insistenti dell’ultimo periodo che riguardano il noto attore. Poi, con grande ironia: “Harry e Meghan direi che non sono molto accessibili al momento. Maryl Streep sarebbe bellissimo averla come ‘ballerina per una notte’, lei è una donna incredibile. Io non posso dire più nulla perché è molto presto adesso, però, c’è qualcosa che bolle in pentola”, ha spiegato la Carlucci.

Il siparietto con Selvaggia Lucarelli

Nel corso della puntata, però, c’è stato modo anche di avere un simpatico siparietto con Selvaggia Lucarelli, storica giudice di Ballando. La penna graffiante e la brava Milly hanno scherzato anche sul loro rapporto spiegando come non abbiano mai avuto “nessun motivo” per litigare. “Perché io amo la diversità di pensiero e credo che arricchisca sempre. Noi spesso non abbiamo lo stesso punto di vista, ma questo è anche bello. Rispetto tutti e quindi non potrei litigare con lei“. La stessa Lucarelli ha sottolineato la bontà della conduttrice e il suo modo di essere molto diretta e giusta.