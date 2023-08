Torna a parlare della possibilità di vedere Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle Milly Carlucci. Le sue dichiarazioni.

L’addio a Mediaset e a Pomeriggio 5 e la voglia di mettersi in gioco in altri progetti. E chissà che per Barbara D’Urso non possa esserci Ballando con le Stelle. Di Carmelita nella trasmissione di Rai 1 si è parlato spesso, magari come concorrente per una notte, e adesso Milly Carlucci, padrona di casa dello show, è tornata sull’argomento.

Milly Carlucci parla di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci

Se nelle scorse vi abbiamo riportato le parole della Carlucci a Visto a proposito del cast e della giuria di Ballando, ecco che sono diventate virali le dichiarazioni a proposito della possibilità di vedere Barbara D’Urso nel programma.

La conduttrice ha spiegato: “Ci eravamo incontrate tempo fa e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?”, ha detto Milly facendo chiaro riferimento all’assenza di impegni televisivi per della D’Urso dopo l’addio a Mediaset.

E ancora sulla collega: “Barbara è una grandissima professionista. Le faccio un in bocca al lupo grandissimo in modo che la sua carriera – ovunque lei sceglierà di andare – continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto sinora”.

Insomma, una piccola porticina alla partecipazione di Carmelita al programma di Rai 1 sembra essere stata aperta. Staremo a vedere se ci sarà effettivamente una proposta per lei e, soprattutto, quale sarà la sua risposta. Non resta che attendere aggiornamenti da parte delle dirette interessate per saperne di più.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice a lavoro per la prossima edizione del programma di Rai 1 che si annuncia come sempre molto interessante e ricco di emozioni: