Dopo aver saputo della morte del manager Alessandro Lo Cascio, Milena Miconi è scoppiata in lacrime e ha detto di volersi ritirare dal gioco.

La notizia della morte del manager Alessandro Lo Cascio ha lasciato sconvolta Milena Miconi, che ha preso la decisione di lasciare la casa del Grande Fratello. Lo Cascio è stato il manager di moltissimi volti noti italiani, tra cui anche Gina Lollobrigida e Raffaella Carrà. Era un carissimo amico della Miconi.

Milena Miconi lascia il Grande Fratello

Dopo aver appresa la notizia della tragica scomparsa di Alessandro Lo Cascio, suo carissimo amico nonché manager, Miconi è scoppiata in lacrime e ha deciso di lasciare il programma: “Come faccio a stare qua dentro, non me la sento, non ce la faccio a reggere sta roba, non me la sento”.

La notizia della morte di Lo Cascio è stata data da Sandra Milo sui social, che ha scritto: “Oggi con lui se ne va un bel pezzo della mia vita. Oggi una parte del mio cuore resterà mancante di uno degli affetti più leali, più sinceri, più veri“. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il manager, 52 anni, sia venuto a mancare a causa di un attacco di cuore.

Al momento non sono state pubblicate comunicazioni ufficiale per quanto riguarda l’uscita dal programma della Miconi. È probabile che la donna si prenda un periodo di pausa per elaborare il lutto per poi rientrare in futuro nella casa.

