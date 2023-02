Matteo Berrettini e Melissa Satta non si nascondono più, questa volta erano insieme allo stadio a vedere il derby.

La love story tra Matteo Berrettini e Melissa Satta sembra continuare a gonfie vele. Nulla di ufficiale, ma la coppia è stata di nuovo vista insieme, questa volta domenica sera allo stadio di San Siro per assistere al derby Inter Milan. Non è la prima volta che i due sono avvistati insieme.

Matteo Berrettini e Melissa Satta insieme a San Siro

Il tennista azzurro e la showgirl erano insieme sugli spalti di San Siro per assistere al derby Inter Milan. Non si nascono più quindi, anzi sembrano una coppia a tutti gli effetti. Qualche settimana fa, il 20 gennaio, erano stati visti insieme per assistere alla partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Lyon Villeurbane. Successivamente, il settimanale Chi aveva pubblicato delle foto che vedevano la coppia insieme, alle 4.30 del mattino, dopo una cena e un dopocena a Milano. I due sarebbero poi saliti sull’auto per dirigersi a casa della donna, dove avrebbero trascorso la notte.

Queste foto e questi scoop lasciano pochi dubbi sulla natura della relazione, anche se dalla coppia non ci sono ancora state conferme ufficiali. Berrettini è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ma insieme al derby si vedeva che erano molto affiatati. Arriverà mai la conferma da parte della coppia?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG