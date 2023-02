La prima volta che Paola e Chiara sono salite sul palco di Sanremo era il 1997: presentava Mike Bongiorno e loro vinsero nella categoria Nuove Proposte.

Dopo il clamoroso successo che le travolte in seguito alla vittoria del Festival nel 1997 con la canzone Amici come prima,Paola e Chiara hanno deciso di dividersi. L’intervento di Max Pezzali ha fatto sì che le due potessero riavvicinarsi e la reunion musicale ne è stata l’immediata conseguenza. Ma le ricordate, piccolissime, sul palco dell’Ariston mentre Mike Bongiorno annunciava la loro vittoria?

La prima volta di Paola e Chiara a Sanremo

“Scusa, so che è soltanto un’altra scusa, ti siedo di fianco ed è come se non fossi qui…”, cantavano Paola e Chiara, sedute su due sgabelli posizionati al centro del Teatro Ariston. La canzone che le portò, giovanissime, a vincere il Festival del 1997 era Amici come prima, scritta dalle sorelle Iezzi e prodotta da Phil Palmer.

Nell’annunciare la vittoria di Paola e Chiara nella sezione Nuove Proposte, Mike Bongiorno era affiancato da Valeria Marini e Piero Chiambretti, e si complimentò con le due “sorelline” dando loro un tenero bacio.

Paola e Chiara, emozionatissime, intonarono il brano della vittoria poco dopo la proclamazione e quella canzone ha scritto parte della storia della musica italiana.

