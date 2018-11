Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla velina Mikaela Neaze Silva: qualche curiosità su di lei e sulla sua storia…

Mikaela Neaze Silva è nata a Mosca il 28 aprile 1994 (Toro) e si è trasferita a Genova quando aveva 6 anni. Suo papà, angolano d’origine, è venuto a mancare quando era bambina, e lei è cresciuta con la mamma, afghana, e la sua sorellina. Ha frequentato il liceo linguistico e ha lavorato anche in Cina, sia come modella che come ballerina.

Chi è Mikaela Neaze Silva?

Parla fluentemente 5 lingue: il portoghese – di cui è madrelingua – italiano, francese, inglese e spagnolo.

Nel 2017 è stata reclutata a Striscia la Notizia come velina bionda (la sua collega Shaila Gatta è la velina mora), per questo motivo si è dovuta tingere i capelli di un colore che non sarebbe il suo naturale. All’inizio le sono stati rivolti numerosi insulti a sfondo razzista, ma grazie alla sua bravura come ballerina Mikaela è riuscita a farsi amare da moltissimi fan del programma.

Proprio a seguito degli insulti che le erano stati rivolti ha rilasciato numerose interviste parlando del proprio impegno per i diritti civili e per il suo interesse verso i movimenti afroamericani degli anni ’60.

Striscia non è la sua prima esperienza lavorativa: è stata anche a Zelig Circus, Facciamo che io ero, e Dance Dance Dance.

Mikaela Neaze Silva: fidanzato e vita privata

La ballerina è fidanzata con un dj franco-marocchino conosciuto a Shanghai. In Cina, però, sentiva molto la mancanza della sua famiglia e quindi e tornata a casa; nonostante la distanza, però, il loro amore resiste.

In un’intervista a Oggi la velina ha spiegato che deve molto al suo fidanzato: “Gli devo tanto, ha capito che in Cina non ero felice e mi ha spinto a tornare. Avevo paura di perderlo. E invece l’amore resiste”.

4 curiosità su Mikaela Neaze Silva

– È una fan di Jimi Hendrix, Tupac e Prince.

– Ama molto la moda e il suo piatto preferito è il cous cous.

– È la prima la prima velina di colore di Striscia. È molto orgogliosa del suo lavoro e spesso lo condivide sul suo profilo Instagram.

– Segue il calcio e tifa Juve.