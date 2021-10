Grazie ai microfoni di Radio Deejay, l’indiscrezione secondo cui Mika è stato messo alla conduzione dell’Eurovision 2022 è un’ipotesi sempre più tangibile.

A quanto sembra da un ultima indiscrezione proveniente da Radio Deejay, Mika potrebbe condurre la prossima edizione dell’Eurovision 2022. Una piccola anticipazione è uscita dai microfoni radiofonici ma non è ancora stata confermata ufficialmente. Le voci circolavano già da un po’ e forse questa volta potrebbero risultare vere.

Mika alla conduzione dell’Eurovision 2022? Radio Deejay si lascia scappare l’indiscrezione

Secondo l’indiscrezione di TvBlog, Gabriele Corsi durante la puntata di Chiamate Roma Triuno Triuno ha ospitato Mika in radio e lo ha accolto dichiarando: “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision… Ecco l’abbiamo detto!“. Che questa sia una notizia reale o no, considerando che Mika ha una buona esperienza come conduttore non sarebbe poi così improbabile. Attualmente, una conferma ufficiale non è arrivata ma l’indiscrezione si fa sempre più insistente e già circolava in estate, successivamente smentita dai vertici di Eurovision. Quale sarà la verità? Radio Deejay ha consapevolmente confermato Mika alla conduzione? Per ora è noto solo che la prossima edizione della manifestazione si terrà in Italia e per il cantante sarebbe un onore e una svolta di carriera non indifferente.