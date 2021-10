La regia del GF Vip 6 manda tramite comunicato ufficiale, le sue scusa nei confronti dei concorrenti della Casa sottolineando che non erano loro l’oggetto degli insulti.

Dopo l’episodio degli insulti che la regia ha pronunciato all’interno della Casa lasciando per errore i microfoni accesi, arrivano le scuse ufficiali del Grande Fratello Vip 6. L’episodio ha fatto scalpore e non è piaciuto ai concorrenti che hanno sospettato che gli insulti potessero essere rivolti a loro. Anche il web si è indignato per l’accaduto e per il mancato intervento del reality sulla questione.

La regia del GF Vip si scusa ma sostiene che gli insulti non fossero rivolti ai concorrenti

Dopo che si è montato un vero e proprio caso sul web, la regia del GF Vip manda le sue scusa ufficiali ai concorrenti tramite questo comunicato.”La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti diffusi erroneamente lunedì pomeriggio durante la diretta di GFVIP. Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili.” Sembra che la misteriosa voce femminile che ha gridato “cerebrolesi”, non intendesse i coinquilini della Casa. L’intervento ha messo fine a una situazione che stava provocando indignazione da parte del web, incredulo che di fronte a un fatto così grave il GF non intervenisse a chiarire la situazione.