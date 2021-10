Secondo le anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne, oggi finalmente vedremo l’addio al trono di Joele Milan, ma non solo: scatteranno scintille anche sul trono over…

È dall’inizio della settimana che i telespettatori attendono con ansia la messa in onda della puntata dedicata all’addio di Joele Milan, il tronista veneto che ha infranto le regole del programma cercando di contattare una ragazza lontano dallo sguardo delle telecamere. Ebbene, dopo diversi tira e molla e finte che facevano presagire che fosse finalmente arrivato il momento, sembra che questa sia proprio la volta buona. È quanto è emerso dalle ultime anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne, scovate dagli amici del Vicolo delle News. Secondo quanto trapelato, infatti, Maria De Filippi ha messo il giovane tronista di fronte alle sue responsabilità, scatenando un lungo confronto che ha coinvolto anche Ilaria e altri protagonisti dello studio come Gianni Sperti e Tina Cipollari. In seguito alla discussione, Joele dirà infine addio al trono.

Le novità, tuttavia, non finiscono qui: secondo le anticipazioni ci sarà spazio anche per il trono over di Uomini e Donne. Tra i protagonisti, oltre all’immancabile Gemma Galgani, spicca soprattutto Graziano, le cui dichiarazioni riguardo la dama che sta frequentando accenderanno una polemica dai toni piuttosto accesi, tanto che la dama in questione, evidentemente inferocita dalle parole del cavaliere, lo colpirà con uno schiaffo. Rimane da vedere se la redazione del programma deciderà di mandare in onda la scena: per scoprirlo, non ci resta che sintonizzarci alle 14:45 su Canale 5.