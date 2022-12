Migliori podcast Spotify: quelli da non perdere, in italiano, sulla celebre piattaforma di streaming musicale.

Hai un abbonamento Spotify ma non vuoi passare il tempo solo ad ascoltare musica? Non c’è alcun problema. La nota app svedese propone infatti anche una vastissima selezione di podcast. E ce n’è per tutti i gusti: da quelli storici a quelli di intrattenimento, passando per quelli legati al mondo dello sport e ovviamente a quello della musica. Se vuoi sapere quali sono i migliori podcast su Spotify, in questo articolo proveremo a suggerirti alcuni dei più seguiti e amati dagli ascoltatori italiani.

Podcast Spotify italiani: quale scegliere

Cerchi nuovi podcast da ascoltare? Spotify potrebbe essere la soluzione giusta per te. Sulla nota piattaforma dedicata allo streaming musicale esistono infatti centinaia di podcast da seguire, sia in inglese che in italiano. Molti di questi sono esclusivi e originali, e anche molto interessanti. Ad esempio Bello mondo, un podcast curato da divulgatori scientifici e climatologi che ci aiutano a capire i cambiamenti del clima e a contrastare l’emergenza ambientale in cui ci troviamo.

podcast

Altro podcast esclusivo italiano è Qui si fa l’Italia, un programma di carattere storico e documentaristico che ci racconta la storia del nostro Paese analizzando alcuni aspetti della sua evoluzione politica. Per gli amanti dei libri, non va poi trascurata La libraria tascabile, un podcast rivolto a chi vuole conoscere nuove uscite letterarie o recuperare alcuni best seller del passato.

Al di là delle esclusive, tra i podcast da non perdere presenti su Spotify non possono mancare quelli dedicati alla crescita personale e alla psicologia. Sulla piattaforma se ne trovano tantissimi, ma alcuni tra i più amati sono Leader di te stesso, curato dal coach Roberto Re e incentrato su consigli per migliorarsi in diversi aspetti della propria vita. Oppure Mindfulness in voce, per affrontare temi legati alla consapevolezza e al benessere personale.

Podcast interessanti Spotify

Tech, history, crime… sono tantissime le categorie coperte dalla selezione di podcast da non perdere presenti su Spotify. Per chi ama la tecnologia, ad esempio, uno dei più interessanti potrebbe essere Marco Montemagno – Il podcast, curato dal noto divulgatore e imprenditore diventato famoso grazie a YouTube. Ma non sottovalutiamo nemmeno Mister Gadget Daily, che propone podcast di breve durata per rimanere aggiornati sulle novità che riguardano l’elettronica di consumo. O ancora Storie di Brand, il podcast che ci svela alcuni retroscena delle aziende più famose al mondo.

Se ti interessano i programmi di notizie e vuoi essere aggiornato su tutti gli avvenimenti più importanti, puoi optare per Le news di Sky TG 24 o per Start – Le notizie del Sole 24 ore. Gli amanti del mondo del calcio invece non potranno fare a meno di innamorarsi di Buongiorno calciomercato, il podcast curato dal giornalista Gianluca Di Marzio.

Anche gli amanti del crime sono ampiamente soddisfatti grazie a podcast del calibro di Demoni urbani, incentrato su storie thriller provenienti da tutto il mondo, o Profondo Nero, che in ogni puntata ci racconta la storia di alcuni dei più famosi serial killer italiani. Se il brivido non fa per te, ma ami invece sorridere, puoi invece puntare su Biscottis, il podcast dei The Jackal, o su Lo Zoo di 105, podcast dell’omonimo programma radiofonico.

Insomma, le opzioni proprio non mancano. Quello che possiamo consigliarti è però di sperimentare, andando sull’apposita sezione della piattaforma di Spotify e curiosando tra le varie categorie, per poter capire quale possa essere davvero il podcast del nostro cuore, quello in grado di arricchire le nostre giornate.

