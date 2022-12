Le app per il sonno possono essere davvero utili per monitorare il riposo: vediamo quali sono le applicazioni più utili da scaricare.

Avere un sonno rigenerante, oggi come non mai, può essere un’impresa. Grazie alla tecnologia, però, sono nate applicazioni che possono aiutare a monitorare e, perché no, migliorare il riposo. Vediamo quali sono le app per il sonno migliori, disponibili sia per Android che iOS.

App per il sonno: quali sono le migliori?

Dormire bene è fondamentale, sia per il corpo che per la mente. Eppure, non tutti possono dire di avere un sonno rigenerante. In alcuni periodi della vita, specialmente quando lo stress prende il sopravvento, è normale, ma se il problema dovesse durare a lungo potrebbe causare diversi fastidi. E’ proprio per controllare il riposo notturno che sono nate il app per il sonno. Senza ombra di dubbio, l’applicazione più gettonata è Sleep Cycle. Disponibile per Android e iOS, aiuta a monitorare il sonno e offre consigli pratici per migliorare la qualità del riposo. Come tutte le altre applicazioni di questo tipo, però, ha una pecca: va tenuta attiva con lo smartphone vicino al letto perché tramite i sensori è in grado di rilevare i movimenti, sia fisici che sonori.

In alternativa, tra le app per il sonno iPhone e altri sistemi operativi, potete scaricare l’app Sleepzy (Android e iOS). Come la precedente, anche questa applicazione va attivata e lasciata agire vicino al letto. Oltre a calcolare le ore di riposo, valuta se il sonno è stato davvero profondo e se è stata raggiunta la fase REM. Non solo, consente di impostare un intervallo di tempo per la sveglia, in modo da evitare il classico risveglio traumatico.

Ricordate: quasi tutte le app per il sonno sono gratis

Tra le app sonno per Android e iOS c’è Mo, che non monitora soltanto il riposo ma aiuta anche a rilassarsi prima di buttarsi tra le braccia di Morfeo. L’applicazione offre oltre 200 corsi per meditare e diminuire lo stress. Ci sono lezioni da quattro minuti, poi, dopo un po’ di pratica, si possono scegliere sessioni più lunghe. Preferite addormentarvi con i suoni rilassanti? Ottimo, l’app che fa per voi è Better Sleep (Android e iOS), che propone più di 200 suoni. Se, invece, avete soprattutto problemi con il russare l’app per il sonno perfetto è Snore Lab (Android e iOS). Grazie ai sensori del telefono, riesce a registrare tutti i rumori, captando anche eventuali apnee notturne.





Riproduzione riservata © 2022 - DG