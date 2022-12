Nomi di stelle: femminili, maschili, famosi o meno noti, ecco alcuni nomi dal significato davvero speciale.

Sono tanti gli appassionati di astronomia che amano scegliere nomi di stelle per battezzare oggetti, animali o molto altro. Ma ci sono anche tantissime persone che di astronomia non si intendono molto e che vogliono dare ai propri figli nomi diversi dai soliti, lasciandosi ispirare da quelli di stelle e costellazioni, spesso dal significato davvero affascinante. Se anche tu hai bisogno di scoprire alcuni dei più belli in assoluto, ne abbiamo scelti qui alcuni molto speciali che potrebbero fare al caso tuo.

Nomi di stelle famose

Tra i tanti nomi di stelle esistenti ne esistono alcuni che sono senza ombra di dubbio più famosi di altri. Ad esempio Altair della costellazione dell’Aquila, una delle più vicine alla Terra. Oppure Polaris, della costellazione dell’Orsa Minore, la cosiddetta stella polare o stella del nord.

Costellazioni Stelle Nuvole Notte

Tra i nomi di stelle maschili, possiamo ricordare come alcuni dei più famosi Perseo, che prende il nome di un eroe della mitologia greca; Sirio, la stella del cane, famosa per la sua vicinanza al Sole; Arturo, terza stella più luminosa del firmamento, il cui nome deriva dal greco e vuol dire “guardiano dell’orsa”.

Passando invece ai nomi di stelle femminili, uno dei più utilizzati è Diadema, nome che fa riferimento alla stella che fa parte della costellazione della Chioma di Berenice; ma spesso viene scelto come nome di battesimo anche Nereide, della costellazione del Capricorno, quarta stella più luminosa del firmamento, il cui significato è “portatrice di buone notizie”.

Nomi di stelle: i più originali

All’interno delle moltissime costellazioni presenti nel cielo, da quelle famose dell’oroscopo alle varie Andromeda, Cassiopea, Ercole e Pegaso si possono trovare tantissime stelle dai nomi esotici, singolari ma dal fascino immenso. Nomi che spesso hanno un significato specifico, ma che altre volte nascono senza alcun motivo particolare, ma solo in omaggio di coloro che le scoprono. Se hai bisogno di scoprirne qualcuno davvero intrigante, eccone una breve lista:

– Aldebaran (“colui che segue)

– Alnilam (“fila di perle”)

– Antares (simile a Marte, Ares in greco)

– Meissa (“brillante)

– Vega (“colei che plana”)

– Gomeisa (“dagli occhi offuscati”)

– Mira (“la mervigliosa”)

– Alfard (“la solitaria”)

– Bellatrix (“la guerriera”)

– Shaula (“il pungiglione”)

E questi sono solo alcuni dei nomi più belli e affascinanti tra quelli assegnati ai vari astri che illuminano i nostri cieli. Se non sono abbastanza esotici, prova a scoprirne altri attraverso uno dei tanti atlanti del cielo disponibili anche online.

