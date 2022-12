Quali sono le migliori app di pulizia del telefono? Vediamo le applicazioni per Android e iOS che promettono di fare un ottimo lavoro.

Le app di pulizia per telefono aiutano a liberarsi di file inutilizzati e a scongiurare il rallentamento dell’intero sistema operativo. Alcune promettono di fare un ottimo lavoro e mantengono la parola data, mentre altre sono tutto fumo e niente arrosto. Vediamo quali sono le applicazioni più efficienti da scaricare sullo smartphone.

App per pulizia del telefono: le migliori per Android

Gli smartphone, come avviene con il pc, hanno bisogno di tanto in tanto di essere puliti perché accumulano file che, con il passare del tempo, possono rallentare l’intero sistema operativo. Piuttosto che andare a cancellare i cache di ogni singola applicazione installata nel cellulare, è possibile scaricare app per pulizia del telefono che fanno egregiamente il loro lavoro. Partendo dal sistema operativo Android, la prima applicazione utile è Files di Google, in alcuni casi già presente nello smartphone al momento dell’acquisto. Utilizzarla è semplicissimo: una volta scaricata, si apre la schermata con i consigli sui file da cancellare. A questo punto, non dovete fare altro che selezionare ciò che volete eliminare.

Un’altra applicazione per pulizia di Android è SD Maid, che cancella oltre ai cache anche i file che sono stati lasciati da app che non sono più presenti nel cellulare. Questa piattaforma è disponibile sia in forma gratuita che a pagamento, a 3.69 euro. Per quanto riguarda l’utilizzo, funziona esattamente con Files di Google.

Pulizia cellulare iPhone: le app da non scaricare

Com’è risaputo, l’iPhone necessita di meno manutenzione rispetto ad Android. Come avviene per i pc, anche per i cellulari è iOS ad occuparsi della pulizia quando lo ritiene opportuno. E’ bene sottolineare che, aprendo lo store, si trovano tante applicazioni che promettono di liberare il telefono da file inutili. Queste piattaforme, però, non fanno altro che andare a forzare le funzioni predefinite riempiendo la memoria. Ergo, costringe iOS a pulire la ‘spazzatura’ che essa stessa ha provveduto a mettere nello smartphone. Volendo, se si vuole cancellare autonomamente materiale inutilizzato, come foto e video, si può provvedere importandoli sul pc o archiviandoli su iCloud, oppure tramite le Impostazioni e la sezione Spazio.

Riproduzione riservata © 2022 - DG