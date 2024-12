Migliori liti e dissing del 2024: da Fedez e Tony Effe ad Asia Argento e Rosita Celentano

Da Fedez e Tony Effe a Rosita Celentano e Asia Argento, passando per i Me contro Te e i Dinsieme: ecco le migliori liti e dissing del 2024.

Nel 2024 ci sono state diversi liti interessanti, alcuni perfino imbarazzanti. Dall’affaire tra l’ex ministro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia al botta e risposta tra Fedez e Tony Effe: perfino i Me contro Te e i Dinsieme non hanno resistito al dissing. Vediamo quali sono i migliori battibecchi degli ultimi 365 giorni.

Migliori liti e dissing del 2024

Anno ricco di liti e dissing il 2024, ma soltanto alcune diatribe hanno davvero catturato l’attenzione del grande pubblico. Sicuramente, tra le migliori battaglie troviamo quella che si è consumata tra Fedez e Tony Effe. I due, dopo un piccolo botta e risposta su Instagram, si sono sfidati a suon di musica, lanciandosi strofe al vetriolo.

Mentre Nicolò Rapisarda ha tirato in ballo la Ferragni – “Chiara dice che mi adora” – Fedez ha coinvolto nel video Taylor Mega, rivelando che il collega si è fatto mantenere da lei per anni. Tra una barra e l’altra, vengono citati altri personaggi noti della scena rap/trap, ma anche reciproche dipendenze.



Nel calderone ci finiscono anche i figli di Federico Lucia, i piccoli Leone e Vittoria, scelta che ha penalizzato Tony. Probabilmente, i due artisti ci regaleranno qualche altra perla durante il Festival di Sanremo 2025, dove entrambi saranno in gara.

Tra le migliori liti del 2024 troviamo anche quella tra i Me contro Te (duo formato da Luigi Calagna e Sofia Scalia) e i Dinsieme (all’anagrafe Erik Parisi e Dominick Alaimo). Il motivo? Luì e Sofì accusano i colleghi di essere la loro brutta copia e di avergli copiato alcuni contenuti. Gli altri si difendono sostenendo che il dissing non è altro che un modo per fare pubblicità al nuovo film dei Me contro Te, in uscita proprio in questi giorni. Chi ha ragione? I fan sono equamente divisi.



Molto più interessante e infuocato il dissing che si è consumato oltreoceano tra Kendrick Lamar e Drake. I due rapper, anche se hanno collaborato nel 2012 nel brano Poetic justice, non si sono mai stati troppo simpatici e nel 2024 si sono tolti diversi sassolini dalle scarpe. A dare il via al botta e risposta a suon di musica è stato Lamar che, in alcune strofe di Like that, brano di Future e Metro Boomin, ha candidamente ammesso di non sentirsi parte dei “Big three” (termine che indica i tre migliori artisti rap in circolazione, ossia Kendrick, Drake e J. Cole). Perché non vuole essere paragonato a loro?

Semplice: si sente migliore. Drake non ha incassato in silenzio e ha sfornato il singolo Push ups. Non contento, poco dopo ne ha lanciato un altro: Taylor made freestyle. In entrambi i pezzi, il rapper prende in giro Lamar, addirittura riproducendo le voci di Tupac e Snoop Dogg con l’intelligenza artificiale. La diatriba si è conclusa con la rimozione di Taylor made freestyle su richiesta degli eredi di Tupac.

Tra liti e vecchi rancori: con le telecamere la bomba esplode

Nel 2024 è esplosa un’altra lite tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli. Le due, dopo che hanno affrontato una battaglia legale lunga cinque anni, si sono rincontrate nel programma Donne sull’orlo di una crisi di nervi ed è bastato poco per riaccendere la miccia. Nel salottino di Piero Chiambretti, la giornalista e la showgirl hanno ricordato i loro trascorsi in tribunale e la situazione è degenerata in un lampo. “Io faccio tante cose e lei commenta me, lei fa poche cose quindi parlo molto poco di lei. Anzi, quasi mai“, ha tuonato la Lucarelli. Pronta la replica di Alba: “Signora Selvaggia lei si commenta da sola, anzi, devo dirle una cosa. Sono una sua grande ammiratrice ma è stato un vero peccato averla conosciuta“.

Non scherzo quando dico che Selvaggia Lucarelli è la donna dell’anno #DonneSullOrloDiUnaCrisiDiNervi pic.twitter.com/TZJLXrSeJ2 — Che aria tira❔ (@cheariatira) October 10, 2024

Sempre nel salotto di Chiambretti si è consumata un’altra discussione dai toni coloriti tra Asia Argento e Rosita Celentano. La lite è sfociata durante un fuorionda, quando la figlia del regista ha accusato la collega di essere una sorta di maestrina, poco attenta ai pensieri degli altri. In un secondo momento si è scoperto che Asia non aveva gradito alcune prese di posizione di Rosita e appena potuto ha colto la palla al balzo per scagliarsi contro di lei. A essere uscita vincitrice dallo scontro è stata la Celentano, che ha mantenuto un aplomb da fare invidia.

Una faccenda alquanto ambigua, che ha creato un vero e proprio terremoto in quel di Roma è l’affaire tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. Politica, vita privata e giochi di potere: un mix micidiale, che ha fatto parlare del Belpaese in tutto il mondo. Una pagina nera, con tanto di lacrime del politico maritato in favore di telecamere. Le indagini sono ancora in corso e speriamo che la giustizia faccia il suo corso.