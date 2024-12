Cosa significa frascheria e quando si usa

Sapete cosa significa frascheria? Una parola che spesso si pronuncia più volte al giorno, ma di cui si ignora l’etimologia.

Se vi è successo di aver detto o fatto qualcosa che sia stato bollato come frascheria, sappiate che non avete ricevuto un complimento. Sapete cosa significa? Si tratta di una parola di uso comune da tempo immemore, ma di cui in molti ignorano il valore dispregiativo.

Origine : dall’italiano;

: dall’italiano; Quando viene usato : per indicare una frivolezza, una sciocchezza o un ornamento eccessivo;

: per indicare una frivolezza, una sciocchezza o un ornamento eccessivo; Lingua : italiano;

: italiano; Diffusione: Italia.

Cosa significa frascheria?

La parola frascheria deriva da frasca e ha un significato tutt’altro che lusinghiero. Si usa, infatti, per descrivere un capriccio, una vanità o un’idea particolarmente bizzarra. Non solo, questo sostantivo viene usato anche per indicare bugie, frottole o pettegolezzi diffusi senza alcun fondamento di verità.

Non a caso, frascheria è un termine che calza a pennello anche quando si descrivono degli ornamenti o dei fronzoli non eccessivamente belli da vedere. Insomma, quando si usa questa parola i complimenti non sono contemplati.

Deriva, infatti, da frasca che altro non è che un ramoscello da sempre associato a instabilità e leggerezza. Pertanto, una frascheria è un pensiero sciocco, vano, vanitoso, inutile. Potrebbe quasi essere paragonato al termine fesseria, che indica una grande sciocchezza. La differenza tra le due parole sta soprattutto nell’intenzione e nell’esito: la frascheria è spesso innocua, mentre la fesseria potrebbe avere conseguenze dannose sia per se stessi che per gli altri.

Esempi d’uso

Dopo aver visto cosa significa la parola frascheria, vediamo alcuni esempi d’uso in modo da avere ancora maggiore chiarezza sul suo utilizzo:

“Era una gara fra i parenti a buttare il denaro in frascherie“.

“Ma cosa stai dicendo? E’ una frascheria“.

“Hai sempre mille frascherie per la testa“.

“Basta con queste frascherie, sei abbastanza grande per iniziare ad occuparti di te“.