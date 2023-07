Qual è la migliore compagnia aerea al mondo? Vincitore degli Skytrax World Airline Awards 2023 è Singapore Airlines che scalza Qatar Airways.

La società Skytrax ha assegnato gli ‘oscar dell’aviazione’ 2023, eleggendo la migliore compagnia aerea al mondo. A gran sorpresa, Qatar Airways, che ha detenuto il primo posto per anni, è stata scalzata da Singapore Airlines. Diamo uno sguardo alla classifica.

Qual è la migliore compagnia aerea al mondo?

Gli Skytrax World Airline Awards 2023 sono andati in scena a Parigi e hanno eletto le migliori compagnie aeree del mondo. Importante società di ricerca e consulenza del Regno Unito, Skytrax si occupa da tempo della valutazione e classificazione delle aziende del settore dell’aviazione. La lista viene stilata basandosi sui giudizi che oltre 20 milioni di passeggeri provenienti da 100 paesi hanno espresso in merito a 325 compagnie aeree. La votazione si è svolta da settembre 2022 a maggio 2023.

Per il 2023, la migliore compagnia aerea è Singapore Airlines, che è riuscita a scalzare dal podio Qatar Airways, che ha detenuto il titolo per diversi anni. Qatar Airways ha conquistato il secondo posto, mentre la terza posizione è andata ad All Nippon, seguita da Emirates (4°) e Japan Airlines (5°).

Le ultime cinque posizioni della top ten

Singapore Airlines è la migliore compagnia aerea del mondo, seguita in ordine da Qatar Airways, All Nippon, Emirates e Japan Airlines. Meritano una menzione, però, anche le ultime cinque posizioni della top ten. Di seguito, dalla sesta alla decima posizione dei Skytrax World Airline Awards 2023:

Turkish Airlines

Air France

Cathay Pacific

EVA Air

Korean Air.

E’ bene sottolineare che migliori compagnie aeree al mondo non fanno rima con gli aeroporti più belli del mondo.