Quali sono le più belle frasi per zii speciali? Trovare le parole giuste non è difficile, soprattutto quando vengono dal cuore.

Gli zii sono una parte fondamentale nella vita di tutti. Quanti hanno la fortuna di essere cresciuti con un affetto di questo tipo sanno benissimo cosa si prova ad avere uno/una confidente di sangue. Pertanto, diamo uno sguardo alle più belle ed emozionanti frasi per zii speciali.

Frasi sugli zii: le più belle

Lo zio o la zia, ovvero i fratelli e le sorelle dei genitori, sono una figura fondamentale nella vita del bambino prima e dell’adolescente poi. Sono loro, infatti, che viziano i nipoti e sono sempre loro ad accogliere sfoghi e prime delusioni. Non a caso, da qualche anno a questa parte, si festeggia anche la Giornata Nazionale degli Zii. Inventata nel 2009 dalla scrittrice americana Melanie Notkin, cade il 26 luglio di ogni anno. Che sia questa l’occasione per scrivere una dedica oppure gli auguri di compleanno o, perché no, una giornata come tante, cosa scrivere a questi parenti tanto speciali? Lasciate che sia il cuore a parlare, a ringraziare gli zii per tutti il tempo che vi dedicano. Sedetevi alla scrivania, prendete carta e penna – il pc è vietato – e pensate al ricordo più bello che avete. Poi, date un’occhiata alle frasi sulle zie di seguito e lasciatevi ispirare:

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Frasi sugli zii: le più belle

Cara zia, nessuno è capace di farmi sentire amata come te;

Zia, sei la mia amica speciale, la confidente alla quale direi tutto;

Grazie per avere sempre voglia di divertirti con me e di ascoltarmi, cara zia;

Zia, ti voglio tanto bene e spero un giorno di essere una persona in gamba come lo sei tu;

Un abbraccio alla zia che mi ha sopportata sin da quando ero piccola.

Ovviamente, tutte le frasi belle sulle zie possono essere declinate al maschile e dedicate agli zii. Così come possono essere arricchite di pensieri personali, ricordi o strofe di canzoni.

Frasi per uno zio speciale

Le frasi per zie speciali non sono di certo finite qui. Ce ne sono tantissime, basta solo avere un po’ di pazienza per scegliere quella che fa per voi.

Frasi per uno zio speciale

Zio, ti voglio un mondo di bene, non cambiare mai;

Fin quando ci sarai tu al mio fianco, zio, io mi sentirò sempre sicura;

Grazie per tutte le coccole, caro zione;

Per me sei sempre un esempio, tanti baci al mio zio preferito;

Zio, ma come si fa a diventare persone incredibili come te?.

Volendo, potete anche scrivere una poesia per la zia, mettendo per iscritto tutte le vostre emozioni. Se non avete troppa fantasia, pensate alle rime: sarà molto più semplice.

Frasi per zii per gli auguri di buon compleanno

Infine, le frasi zia comprendono anche quelle per augurare buon compleanno. Ricordatevi che spesso, per gli adulti, è più importante il bigliettino che il regalo. Per cui, datevi da fare:

Frasi per zii per gli auguri di buon compleanno

Buon compleanno zio! Che questa giornata sia per te davvero speciale;

Tanti auguri di buon compleanno alla mia zia preferita (e non c’entra nulla il fatto che sia l’unica);

Auguri zietto! Tanti baci dalla tua adorata nipotina;

Auguri zia, ogni anno che passa cresce l’affetto che ho per te;

Tanti auguri zia, trascorri una giornata unica, qualsiasi cosa tu decida di fare;

Una montagna di auguri al mio zio preferito!;

Buon compleanno zia! Ti voglio tanto bene;

Auguri zio, ogni giorno che passa ringrazio di averti nella mia vita;

Auguri di buon compleanno alla mia roccia: tanti auguri zia!;

Buon compleanno zio, spero riceverai tutto ciò che desideri in questa giornata speciale.

Avete trovato la frase che più fa per voi? Se sì, ottimo, altrimenti spremete le meningi e provate a dare libero sfogo alla vostra creatività.