Il tatuaggio a forma di farfalla è molto più di un semplice decoro, ma racconta storie di metamorfosi, rinascita e libertà. Scopriamo insieme cosa rappresenta realmente e quali celebrità ne mostrano uno con orgoglio.

Cosa significa davvero il tatuaggio con protagonista una farfalla? La farfalla attraversa uno dei processi più affascinanti della natura: la metamorfosi da bruco a crisalide, fino a diventare regale creatura alata. Alla luce di ciò, decidere di tatuarsi questo splendido animale, in una parte del proprio corpo, può assumere significati davvero profondi: scopriamoli!

Tatuaggio farfalla: significato e origine

Tradotto in un tatuaggio, questo percorso simboleggia:

Rinascita e trasformazione , come segno di crescita personale dopo un periodo di cambiamento.

, come segno di crescita personale dopo un periodo di cambiamento. Libertà e leggerezza , grazie alla capacità di volare, spesso associata a spiriti liberi.

, grazie alla capacità di volare, spesso associata a spiriti liberi. Forza e resilienza , simboleggiata soprattutto dal monarca che affronta lunghi viaggi.

, simboleggiata soprattutto dal monarca che affronta lunghi viaggi. Anime e spiritualità, nella mitologia greca la farfalla era collegata alla psiche, in Cina simboleggia amore coniugale, mentre in Giappone è considerata l’anima dei defunti.

In contesti contemporanei, spesso diventa emblema di speranza e guarigione, anche usato in ambiti legati alla salute mentale per celebrare vittorie interiori.

Un tatuaggio a forma di farfalla permette di dare valore a un nuovo inizio o una svolta nella vita, celebrare una relazione speciale o una battaglia personale superata, esprimere la propria femminilità, grazia e leggerezza, scegliere un disegno versatile, adattabile a corpo e stile personale.

Tatuaggio farfalla: i Vip che lo hanno impresso sulla pelle

Molte celebrità condividono questo segno di trasformazione. Ariana Grande ha più di un tatuaggio a farfalla, con delicati outline sulle braccia.

Harry Styles porta un’enorme farfalla sul petto, scelta nel 2013. Kylie Jenner e Travis Scott hanno tatuato un piccolo outline della farfalla dietro la caviglia nel 2017.

Lucy Hale, simbolo di “rinascita”, ha scelto un delicato black tattoo sull’avambraccio. Kristin Cavallari ha tatuato una farfalla sul polso per segnare la fine del suo matrimonio, simbolo di speranza post-rottura.

Alexa Demie ha fatto un tattoo sulla mano per celebrare un’amicizia, realizzato da Dr. Woo. In India, Rasha Thadani ha dedicato una farfalla alla madre Raveena Tandon come simbolo di stima e legame affettivo.

Il più chiacchierato, però, sarebbe quello di Belen Rodriguez. Era il Sanremo 2012: la showgirl scendeva la scalinata dell’Ariston con un abito dallo spacco vertiginoso, mostrando il celebre tatuaggio a forma di farfalla vicino all’inguine. Il gesto accese polemiche, ma lei replicò ironicamente: “Ce li ho gli slip, ce li ho”.

Tatuaggio farfalla: varianti e stili, perché sceglierlo

Le farfalle offrono ampie possibilità creative: