Il microstress è una forma di stress meno evidente ma comunque invasiva e rischiosa per la salute. Scopriamo da cosa dipende e perché ci fa invecchiare prima.

Che lo stress faccia male alla salute e all’umore è ormai più che risaputo. Per questo motivo, ormai da tempo, sempre più persone cercano di eliminare dalla propria vita ciò che genera forte stress. Ne sono un esempio il quiet quitting (che spinge a lasciare il lavoro se ritenuto troppo stressante) e tutti i cambiamenti che negli ultimi tempi spingono sempre più persone a chiedersi se sono felici e ad agire in tal senso. Quello che non tutti sanno, però, è che oltre alle grandi fonti di stress ce ne sono di più piccole che pur non essendo quasi percepibili, nel lungo tempo, possono provocare ugualmente dei danni. Il microstress, ad esempio, è una forma di stress più leggero, quasi quotidiano, ma in grado di farci invecchiare prima del tempo.

Microstress: da cosa dipende

Come evidente dal nome, il microstress è una forma leggera di stress che si presenta quindi in modo diverso rispetto a quello che si potrebbe provare in seguito ad un divorzio, ad un lutto o ad un evento traumatico della vita. Ciò nonostante, si tratta comunque di un problema che non andrebbe sottovalutato. Recenti studi, infatti, dimostrano che una o più fonti di stress lievi ma reiterate nel tempo sono in grado di fare comunque dei danni, portando ad un invecchiamento precoce.

donna stressata

Un esempio di microstress sono le tensioni familiari, la paura di non arrivare a fine mese, le mail da evadere, gli impegni del quotidiano e tutto ciò che può portare a lievi tensioni costanti e a momenti di tristezza. Un problema a cui molti non badano e che, invece, andrebbe riconosciuto e affrontato.

Sintomi da riconoscere e possibili conseguenze

Il microstress, come già accennato, è un problema evidente e più presente di quanto non si pensi o non si voglia ammettere. Riconoscerlo, inoltre, è più semplice che mai. Basti pensare che tra i sintomi più comuni ci sono i disturbi del sonno, l’aumento di peso, il senso di stanchezza, l’ansia e la pressione alta. Mentre, in casi più avanzati, si può arrivare alla depressione e al rischio di contrarre malattie cardiache.

Tutti sintomi che portano ad un invecchiamento precoce e che, di conseguenza, accorciano la vita. Motivo per cui il microstress non andrebbe mai sottovalutato.

