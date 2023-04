Nel centro di Milano sorge la casa di Federica Panicucci: andiamo alla scoperta della sua magnifica abitazione.

È una delle showgirl più apprezzate del panorama italiano: parliamo di Federica Panicucci, conduttrice classe 1967 originaria di Cecina (Toscana) ma che oggi vive felicemente a Milano in una casa davvero da sogno con il suo compagno Marco Bacini e i suoi figli. La bella Federica è una amante della moda e dell’arredamento, e la sua casa rispecchia di certo la sua personalità estroversa, ma al tempo stesso raffinata. Andiamo a fare un tour e scopriamone ogni dettaglio!

La casa di Federica Panicucci a Milano

Innanzitutto, sebbene non conosciamo precisamente la zona in cui abita Federica, basta intuirla dai suoi scatti su Instagram. Ecco una panoramica fatta dal terrazzo di casa sua:

L’hashatag #viewfromhome conferma che la vista è quella di casa sua… e che vista! Un tramonto eccezionale sul centro di Milano. Ma se questo è quello che si vede, aspettate di entrare!

Gli interni dell’abitazione sono belli, moderni e di gusto. Dominano i colori chiari, come si può facilmente notare nel salotto, dove su un tappeto color crema sorge un divano angolare bianco veramente spettacolare.

I cuscini con stampe moderne e i quadri danno un tocco contemporaneo e di tendenza all’arredamento. Sempre in sala, molto belle le vetrine con i libri, le fotografie e… delle rose rosse e bianche. Che ci sia lo zampino del compagno Marco Bacini?

Un ambiente, il salotto, che Federica ha mostrato anche da un’altra angolazione. Lo fa spesso, quando mostra i suoi outfit:

Il terrazzo di casa Panicucci

Ecco poi uno degli angoli più belli e spettacolari di tutta la casa: il terrazzo. Tavoli bianchi, mobili per outdoor, prato sintetico e una scala a schiocciola che scavalca le vetrate per salire ancora di più: questo è un vero e proprio angolo di paradiso, un luogo perfetto per fare yoga, esercizi, stare con la famiglia o anche semplicemente fare una bella colazione o un aperitivo con gli amici.

