Come salutare il capo e i colleghi l’ultimo giorno di lavoro? Sappiate che è sempre sbagliato andare via sbattendo la porta.

Si avvicina l’ultimo giorno di lavoro e non sapete come salutare il capo e i colleghi? Congedarsi dall’ambiente lavorativo nel modo giusto è importante, perché andarsene sbattendo la porta è sempre controproducente. Vediamo come lasciare un buon ricordo negli altri senza lasciarsi andare a inutili sentimentalismi.

Ultimo giorno di lavoro: come salutare il capo e i colleghi?

Sono tanti i motivi per cui si sceglie di cambiare lavoro, sia in positivo che in negativo. A prescindere dalle ragioni, è sempre bene congedarsi dal capo e dai colleghi nel modo giusto. Andarsene lasciando un cattivo ricordo può essere controproducente, specialmente se intendete continuare a prestare servizio nel medesimo settore. Il mondo del lavoro, in alcune circostanze, può diventare estremamente piccolo, soprattutto quando accadono eventi spiacevoli.

E’ per questo che è consigliato salutare il capo e i colleghi utilizzando le buone maniere, magari lasciando anche qualcosa di scritto. Se avete instaurato un buon rapporto con l’intero team, potete anche mandare una email di gruppo. Ovviamente, non lasciatevi andare ai sentimentalismi, ma mantenete sempre un certo tono. Ringraziateli per il tempo trascorso insieme e per gli spunti di crescita o riflessione che vi hanno dato. La regola, fondamentalmente, è una: un corretto equilibrio tra formalità, simpatia ed empatia. Evitate di citare eventi accaduti sul posto di lavoro, anche se divertenti. In questo modo rispetterete la privacy di tutti i colleghi. Inoltre, a prescindere dalla vostra età e da quella dei destinatari, ricordatevi di essere inclusivi.

Ultimo giorno di lavoro: mantenete i contatti solo se ne vale la pena

L’ultimo giorno di lavoro, se avete instaurato rapporti leali e sinceri solo con alcuni colleghi, non abbiate paura di invitarli a cena fuori. Ricordate, però, di organizzarvi senza dare nell’occhio, in modo da non creare problemi a coloro che resteranno a lavorare in azienda. Infine, se avete avuto problemi con qualche persona, evitate di lanciare la bomba nel momento dei saluti. Al massimo, parlatene con l’ufficio del personale oppure con i diretti interessati.

Riproduzione riservata © 2023 - DG