L’ex attrice Micol Olivieri ha mostrato per la prima volta al figlio alcuni episodi de I Cesaroni e documenta la reazione del bambino.

Nelle storie Instagram l’ex attrice Micol Olivieri ha mostrato ai suoi follower la reazione del figlio dopo aver visto la famosa serie televisiva in cui ha recitato la madre, I Cesaroni.

La fortunata serie a breve potrebbe avere un sequel, come confermato dallo stesso Claudio Amendola, nella serie Giulio Cesaroni, ma ancora oggi è molto amata dal pubblico. Disponibile su varie piattaforme di streaming, la serie continua ad essere apprezzata dai telespettatori, e anche dagli ex attori che hanno fatto parte del cast, tra cui Micol Olivieri, che nella serie interpreta il ruolo di Alice Cudicini.

Micol Olivieri: il video Instagram è esilarante

Oggi Micol Olivieri non è più un’attrice ma una famosa influencer, ma è anche mamma di due bambini: Arya, nata nel 2014, e Samuel, nato nel 2017.

Proprio al secondogenito l’ex attrice ha voluto mostrare alcune puntate della serie televisiva di cui era protagonista.

Micol Olivieri

Scrive tra le storie Instagram “Oggi Samuel ha visto per la prima volta la serie” mentre immortala il momento della visione. Ma la reazione del bambino nel vedere la madre recitare è esilarante. Vedere la madre sullo schermo della televisione ha fatto emozionare il bambino che non ha trattenuto alcune osservazioni che hanno fatto sorridere mamma-Micol.

Micol Olivieri, Samuel ipnotizzato da I Cesaroni

Nel video si sente il piccolo Samuel chiedere alla mamma tra le risate: “Perché parli così mamma?“. Una reazione comprensibile per un bambino che vede la propria mamma recitare per la prima volta.

Nelle storie successive si vede ancora il figlio di Micol incantato a guardare le puntate della serie. L’influencer, infatti, scrive: “La cosa più strana è che sia rimasto ipnotizzato per tutto il tempo“. In fondo questa è la reazione che la serie scatena in tutti i fan della serie.