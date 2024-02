La famosa ex protagonista de I Cesaroni, Micol Olivieri, ha commentato la serie di successo Mare Fuori con una serie di dure critiche.

Mare Fuori è senza dubbio una delle serie di maggiore successo degli ultimi tempi. Eppure, non a tutti è piaciuta. Tra coloro che non si sono espressi positivamente sull’opera anche Micol Olivieri, nota per il suo passato da protagonista de ‘I Cesaroni’. Sui social la donna, oggi impegnatissima tra famiglia e mondo social, non ha risparmiato alcuni commenti piuttosto negativi.

Micol Olivieri, la critica a Mare Fuori

Micol Olivieri

Molto attiva sui social, la bella Micol, oggi influencer a tutti gli effetti, ha dedicato un po’ di tempo ai suoi seguaci. Nel corso di una serie di domande e risposte, alla donna è stato chiesto un parere, appunto, su Mare Fuori.

“Ho trovato nelle prime due puntate che vidi grandi buchi di sceneggiatura”, ha esordito la Olivieri facendo intendere che, dal suo punto di vista, non era rimasta impressionata positivamente dalla serie.

“Ragazzi con grande talento che secondo me potevano essere diretti meglio proprio perchè erano ragazzi presi della strada, tanti. Tanti altri molto bravi, e in generale credo quel tipo di contenuto non sia adatto ai giovani di oggi…“.

La stoccata finale

Il pensiero dell’ex attrice de I Cesaroni, però, è andato avanti motivando, in parte, le precedenti dichiarazioni. Secondo la bella Micol, di fatto, la serie è, almeno in parte, diseducativa: “È un po’ sfuggito di mano il tutto. È vero che è dichiaratamente daii 16 anni in su, ma è vero che l’hanno visto anche un sacco di ragazzini ed è diventato questo mito dei ragazzi che scelgono una vita sbagliata”.

Infine la frecciata finale: “Non ne avevamo bisogno“.

Di seguito anche un post Instagram della donna: