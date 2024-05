Giovanni Angiolini rivela dettagli sulla rottura con Michelle Hunziker per la prima volta. Scopri cosa ha detto il chirurgo.

Era il 2022 quando la relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini giunse al termine. Da allora, le cause della rottura sono rimaste avvolte nel mistero. Tuttavia, a distanza di due anni, Giovanni Angiolini ha finalmente deciso di rompere il silenzio, condividendo la sua versione dei fatti durante un’intervista a Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo.

Le dichiarazioni di Giovanni Angiolini sulla fine della relazione

Ospite a Ciao Maschio, Giovanni Angiolini ha affrontato apertamente le domande sulla sua relazione con Michelle Hunziker. Il chirurgo ha raccontato che entrambi attraversavano periodi difficili nelle loro vite personali quando si sono incontrati. “È una persona alla quale vorrò sempre bene” ha detto Angiolini, aggiungendo che Hunziker è una persona di cuore e una bravissima persona.

Michelle Hunziker

Angiolini ha spiegato che, nonostante la fine della loro storia, mantiene un profondo rispetto per Michelle. “Se sei stato realmente innamorato di una persona credo che tu non possa mai mancarle di rispetto. L’amore è un sentimento che non ha un inizio e una fine. L’amore continua. La relazione può finire, però gli amori, quelli veri, sono amori che durano tutta la vita a mio parere” ha dichiarato Angiolini.

Il motivo della rottura tra Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker

Nonostante le differenze nei loro stili di vita abbiano contribuito alla rottura, Giovanni Angiolini ha sottolineato l’importanza di ricordare e apprezzare i momenti positivi vissuti insieme.

Ha riconosciuto che le storie d’amore possono avere una durata limitata, ma le emozioni e i ricordi positivi continuano a vivere nel cuore delle persone coinvolte.

“Diciamo che è una persona con la quale ci siamo frequentati in un periodo difficile della sua vita e un periodo difficile della mia vita. Ci siamo fatti molto del bene. È una persona alla quale vorrò sempre bene, fondamentalmente perché la reputo oltre che una bravissima persona, anche una persona di cuore” ha confidato il chirurgo.