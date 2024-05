Simona Tagli pronta a rompere il voto di castità e rivela i suoi sentimenti nei confronti dell’attrice Beatrice Luzzi.

Dopo 18 anni di astinenza volontaria, Simona Tagli, l’ex showgirl e icona della televisione italiana, ha annunciato di essere pronta a rompere il voto di castità. Questo annuncio è stato fatto durante un’intervista con Monica Setta nel programma “Storie di donne al bivio”.

Il voto di castità era stato un impegno preso dalla Tagli dopo una difficile battaglia legale per l’affidamento della figlia. Ma ecco che cosa ha rivelato l’ex gieffina.

Simona Tagli: “Ci sono stati anni difficili”

Simona Tagli ha condiviso come la sua vita si sia trasformata in seguito alla decisione di abbandonare il lavoro e dedicarsi completamente alla preghiera e alla sua famiglia.

L’astinenza sessuale è stata una scelta dettata da una profonda riflessione spirituale e da un desiderio di trasformazione personale.

Grande Fratello 2023 logo

L’ex gieffina ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a fare questo importante voto: “Per prima cosa ho smesso di lavorare, per non mettere in dubbio tutto quanto. Poi si è innescato il voto di castità. Poi pregavo sempre, tutto il giorno, per avere una vita normale con mia figlia. Il sesso, la carnalità è molto importante. Ho fatto un fioretto per una forte spinta. Cos’è la carnalità? È anche l’inizio di una trasformazione, ci si trasforma in amore. In anzianità avrei voluto bere la camomilla col miele, insieme al mio compagno. Ci sono stati anni difficili“.

Simona Tagli: il ritorno alla normalità dopo il Grande Fratello

Durante la sua partecipazione al reality show Il Grande Fratello, qualcosa è cambiato per Simona Tagli. È qui che ha incontrato Beatrice Luzi, con cui ha sviluppato un forte legame emotivo. “Ho fatto un passo nella mia femminilità. Lì ho incontrato Beatrice Luzi che mi ha molto intrigato come persona. In effetti ho provato un sentimento d’amore verso di lei” ha confessato la Tagli.

Questo incontro ha riacceso in lei il desiderio di vivere una vita affettiva e sessuale piena.

Nonostante la fine del reality, Simona Tagli e Beatrice Luzi non si sono sentite molto, ma la Tagli crede che il destino giochi un ruolo importante. “Se le cose devono accadere, accadono” ha detto.