L’ex insegnante di Amici, Grazia Di Michele, dice la sua sul talent e sulla vincitrice dell’ultima edizione: “È acerba”.

Uno dei volti più noti della scuola di Amici di Maria De Filippi è senza dubbio quello dell’insegnante di canto Grazia Di Michele, che nel 2015 ha deciso di abbandonare il talent show di Mediaset.

Da allora, la cantautrice è stata impegnata in numerosi progetti che non le hanno fatto sentire di certo la nostalgia per il programma. Ma cosa ne pensa degli ultimi sviluppi del reality e, soprattutto, della vincitrice dell’ultima edizione, Sarah Tommaso? Ecco cosa ha rivelato.

Grazia Di Michele rivela cosa pensa di Sarah Tommaso

La cantautrice Grazia Di Michele vanta una grande esperienza non solo nel mondo della musica, ma anche nel talent più amato di Mediaset.

Dopo quindici anni come insegnante di canto, la Di Michele sa bene come distinguere il vero talento. Durante l’intervista a TvBlog, però, l’ex insegnante ha avuto qualcosa da ridire sulla vincitrice di Amici 2024, Sarah Tommaso.

Maria De Filippi

“È una ragazza che non ha molto da dire – dice la Di Michele su Sarah Tommaso -. È acerba, è in formazione. Può dare l’idea a chi si vuole iscrivere alla nuova edizione di Amici che “Sì, ce la posso fare”. Un bel bigliettino da visita per i casting“.

Poi rivela: “Chi mi piace? Holden. Ha delle carte“.

Grazia Di Michele su Amici: “Non mi hanno mai contattato”

Ma l’ex insegnante prova nostalgia per il suo vecchio ruolo di insegnante nella scuola di Amici?

Nell’intervista non è mancata questa domanda, a cui ha risposto con franchezza: “Non mi sono mai proposta e la redazione non mi ha mai contattato. Ci siamo lasciati serenamente, senza avvocati. Dopo Amici ho fatto tante cose, ho scritto libri, lavorato in teatro, viaggiato. Il programma ti assorbe tempo ed energie. Non ho mai sentito nostalgia e il bisogno di riavvicinamento. Il momento in cui ho fatto Amici non c’è più. Ora sono in altre faccende affaccendata“.