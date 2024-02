Cat Janice aveva fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi per aver donato i diritti della sua ultima canzone al figlio di 7 anni. La donna aveva un tumore e si è spenta a 31 anni.

A soli 31 anni muore Cat Janice, la cantante che nell’ultimo periodo aveva fatto parlare di sé sui social per aver donato i diritti della sua ultima canzone al figlio di sette anni. Un gesto d’amore immenso che nasconde un significato profondo.

La cantante era malata di cancro, un sarcoma nello specifico, che non le ha impedito di vivere di musica fino alla fine. Aveva lasciato come testamento il suo ultimo brano, “Dance You Outta My Head”, che in pochi giorni è diventato virale.

Cat Janice: la malattia e l’ultimo desiderio della cantante

Poche settimane prima di morire, la cantante Cat Janice, all’anagrafe Catherine Ipsan, aveva fatto sapere di aver donato i diritti della sua ultima canzone al figlio di 7 anni. Aveva, inoltre, fatto un appello sui social per diffondere il più possibile il suo ultimo brano.

“Sto pregando che un miracolo mi faccia superare tutto questo, ma credo che mi stiano chiamando” aveva detto nei suoi ultimi giorni di vita. Era solamente il 2022 quando le è stato diagnosticato un sarcoma notato inizialmente come un nodulo al collo. A poco è servito l’intervento chirurgico e la dozzina di cicli di chemioterapia.

Ma il desiderio della cantante era quella di assicurare un futuro al figlio di 7 anni. Per questo ha deciso di donare i diritti dell’ultimo brano al piccolo.

Cat Janice: il triste annuncio

La donna si è spenta il 28 febbraio. Nel post pubblicato dalla sua famiglia si legge: “Questa mattina, nella sua casa d’infanzia e circondata dalla sua amorevole famiglia, Catherine è entrata pacificamente nella luce e nell’amore del suo creatore celeste“.

Il post continua: “Siamo eternamente grati per l’amore che Catherine e la nostra famiglia hanno ricevuto negli ultimi mesi. Cat ha visto la sua musica andare in posti che non si sarebbe mai aspettata e riposa in pace sapendo che continuerà a provvedere a suo figlio attraverso di essa. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza tutti voi“.