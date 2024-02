Bianca Censori, moglie di Kanye West, potrebbe affrontare conseguenze legali per l’audace outfit sfoggiato alla settimana della moda di Parigi.

Alla settimana della moda di Parigi, la presenza di Bianca Censori non è passata inosservata. Durante un’uscita con il marito Kanye West, la designer ha indossato un outfit audace che ora potrebbe costarle molto caro. Pare, infatti, che la Censori abbia infranto una legge rigida in materia di pubblica decenza, rischiando una denuncia e una multa salata.

L’outfit indossato da Bianca è stato immortalato da moltissimi fotografi e fan, ma un dettaglio ha catturato l’attenzione.

Bianca Censori senza biancheria intima per le strade di Parigi

Per la serata parigina in compagnia del celebre rapper, Bianca Censori è uscita dal locale senza biancheria intima, vestendo unicamente un paio di calze velate e una giacca effetto fur.

Il look è diventato subito virale sui social, e non solo. Infatti, non è passato inosservato alle autorità francesi.

Bianca Censori

Per l’outfit provocatorio indossato dalla moglie di Ye, la designer rischierebbe una multa molto salata. Infatti, il suo comportamento sarebbe stato contro la legge perché in violazione dell’articolo 222-32 del nuovo codice penale francese.

Bianca Censori contro la legge francese: cosa rischia

L’articolo 222-32 del nuovo codice penale francese recita “L’esibizione sessuale deliberata davanti ad altri in un luogo accessibile allo sguardo pubblico è punibile con un anno di reclusione e con una multa di 15.000 euro“. Ciò significa che la moglie del rapper statunitense non rischia solamente una multa ma persino la reclusione.

La multa per il suo look, quindi, costerebbe ben 15 mila euro, ma di certo questo non rappresenta un limite per la coppia West-Censori. Tuttavia, probabilmente si giungerà ad un accordo per non applicare la massima pena.

Intanto le foto, diventati subito virali sui social, sono state censurate per evitare il ban.