Chiara Ferragni rompe il silenzio social e si apre al dialogo con i suoi follower. Tra le confidenze ammette: “Sono giorni tosti, non è un bell’anno ma rimaniamo positivi”.

Chiara Ferragni vuole mantenere un forte rapporto con la sua community social, quindi si apre al dialogo con un box domande. Rispondendo ai suoi fan si concede a qualche confessione sul difficile periodo che sta vivendo a causa dei suoi problemi legali e la crisi con il marito Fedez.

Le parole dell’influencer svelano nuovi dettagli sulla presunta separazione da Federico, e rivela i prossimi progetti che riguarderanno la nota imprenditrice digitale. Cosa ha dichiarato la Ferragni?

Chiara Ferragni risponde alle domande

La Ferragni è sempre molto riservata quando si tratta di rispondere alle domande dei suoi fan, ma stavolta ha fatto un’eccezione e ha deciso di essere sincera.

L’imprenditrice si rivolge ai suoi fan: “Ciao ragazzi, è da un po’ che non mi faccio sentire. Sono state delle giornate un po’ toste ma volevo salutarvi. Vi leggo sempre e volevo ringraziarvi perché mi sapete stare sempre molto vicini in qualsiasi momento della mia vita“.

Chiara Ferragni

Alla domanda posta da un follower “Come stai tu? Ora siamo noi che dobbiamo supportare te”, l’influencer risponde: “Mi viene da ridere perché questo dovrebbe essere l’anno del Toro, ma credo che questo sia tutto tranne che un bell’anno per me ora. Però rimaniamo positivi“.

Ma non sono le uniche risposte che Chiara ha dato ai suoi follower più affezionati.

Chiara Ferragni: la gratitudine verso i suoi fan

Un follower scrive “Stiamo con te sempre”, e la Ferragni esprime la sua gratitudine rispondendo: “Ed io ve ne sono eternamente grata. In momenti come questi sento il vostro affetto e supporto ancora più forte”.

Infine, ricorda l’appuntamento per domenica al programma Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio in cui risponderà in diretta alle ultime indiscrezioni legate al caso Balocco e, chissà, anche alle voci della presunta crisi con Fedez.