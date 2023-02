Michelle Hunziker sta per tornare con il suo Michelle Impossible in prima serata su Canale 5: bellezza, simpatia e spigliatezza sono le carte vincenti di Michelle che da sempre ha fatto anche dell’attenta scelta di look trendy, raffinati ed elegante un punto di forza.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ne ha fatta di strada dal 1994, quando apparve per la prima volta in tv a Buona Domenica: studio, passione e dedizione confermano ancora oggi la tv come sua destinazione naturale. Una carriera brillante che l’ha portata ben due volte sul palco dell’Ariston, la prima volta nel 2007 accanto a Pippo Baudo e Piero Chiambretti e la seconda nel 2018 accanto a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, e oggi ad avere un programma interamente suo in prima serata su Canale 5, Michelle Impossibile che quest’anno diventa & Friends. Di lei ammiriamo una professionalità che viene espressa da una scelta di look sempre accurati, glamour ed eleganti, perfettamente in linea con la sua personalità.