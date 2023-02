Sofisticato, elegante, dall’intramontabile delicatezza: non c’è stagione dove il color cammello non si ritagli un posto speciale nel nostro armadio. Cappelli, peacoat, piumini, blazer, ecco gli outfit cammello su cui scommettere ora e per sempre d’inverno.

L’unicità del color cammello viene da sempre narrata da Max Mara, che ha contribuito a mettere su nel corso del tempo una vera e propria devozione per questo colore. Audace, determinato e di estrema raffinatezza, si è sempre mostrato come il colore ideale per descrivere donne romantiche, in carriera, decise a prendere in mano la propria vita e renderla meravigliosa. Tantissime le sfumature che ci regala questa nuance, così sofisticata ma così semplice da abbinare perché capace di entrare in armonia con qualsiasi colore le si avvicini.