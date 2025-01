Michelle Hunziker, risveglio con imprevisto… e cita Amanda Lear

Piccolo imprevisto per Michelle Hunziker che al suo risveglio si è trovata a fare i conti con una problematica di salute particolare.

Dopo essere tornata in Italia dal suo viaggio mozzafiato in Lapponia, in Finlandia, insieme alle sue figlie più piccole Sole e Celeste Trussardi, Michelle Hunziker ha dovuto fare i conti con un piccolo problema di salute al suo risveglio. A confermarlo, con la solita ironia, è stata la stessa conduttrice svizzera con una storia social davvero particolare.

Michelle Hunziker senza voce: il risveglio insolito

La celebre conduttrice televisiva Michelle Hunziker ha condiviso con i suoi followers su Instagram un inizio di giornata inaspettato: al risveglio, la bellissima showgirl ha scoperto di aver perso la voce. Come ha affrontato questa problematica di salute? In modo assolutamente autoironico.

Michelle Hunziker

Con la sua consueta ironia, infatti, la bella Michelle ha pubblicato una storia in cui ha spiegato: “Oggi posso cantare solo Amanda Lear“, le sue parole riferendosi al timbro vocale profondo dell’artista.

Questo episodio segue di pochi giorni il suo ritorno da una vacanza in Lapponia, Finlandia, dove ha trascorso momenti indimenticabili con le figlie Sole e Celeste. Durante il soggiorno, la famiglia ha partecipato a un safari invernale, esplorando i boschi innevati di Ivalo, una località turistica nella regione più a nord della Finlandia.

Tra le esperienze più emozionanti, hanno assistito all’aurora boreale, un fenomeno naturale che ha lasciato Michelle e le sue bambine in lacrime di gioia permettendo loro di immergersi completamente nella magia del paesaggio lappone.

La solita ironia della svizzera

Adesso, però, il particolare risveglio magari proprio a causa del rientro e degli sbalzi di temperature. Nonostante il piccolo inconveniente vocale, Michelle ha dimostrato ancora una volta il suo spirito positivo e la capacità di affrontare con leggerezza le piccole sfide quotidiane. I fan hanno apprezzato la sua sincerità e l’autoironia, augurandole una pronta guarigione. Nel frattempo, le immagini e i racconti del suo viaggio continuano ad incantare i followers, offrendo uno sguardo affascinante sulle bellezze della Lapponia e sulle avventure vissute insieme alle sue figlie.