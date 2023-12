Piccoli problemi per Michelle Hunziker che è stata pizzicata in pieno centro a compiere un’infrazione. Ecco cosa è successo.

Di solito sempre impeccabile, davanti alla telecamere e a luci spente, questa volta Michelle Hunziker è stata pizzicata in un comportamento non esattamente lodevole. A mettere in evidenza in che modo la bella svizzera si sia fatta sorprendere è stato il settimanale Nuovo, citato anche da Leggo, che ha mostrato come la conduttrice abbia anche ricevuto… una multa.

Michelle Hunziker multata: cosa è successo

Sulle pagine di Nuovo, ecco alcune foto con tanto di racconto dettagliato relativo ad un momento non certo positivo vissuto dalla bella Michelle.

La svizzera, infatti, è stata pizzicata a parcheggiare in sosta vietata la sua auto, una mini color Lilla. Il settimanale ha giocato sul fatto che la conduttrice, probabilmente, aveva così tanta voglia di andare a trovare il suo nuovo amore, Alessandro Carollo, che non ha badato a dove stava fermandosi con la sua vettura e ha quindi lasciato l’auto nel posto dedicato ai ciclomotori.

Un fatto che non è passato inosservato alle forze dell’ordine con una vigilessa che ha lasciato per la conduttrice una multa.

La storia con Carollo

La showgirl e il nuovo fidanzato Carollo proseguono nella loro relazione che sembra andare a gonfie vele. Proprio l’uomo, di recente, aveva lasciato una dedicata alla sua compagna: “Come un tuono. Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove, un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo!”. Insomma, pare proprio che l’amore stia andando a gonfie vele…

