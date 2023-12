Dopo essere usciti allo scoperto, Vladimir Luxuria e il suo giovane fidanzato si raccontano dagli inizi della storia ad oggi.

Ha rivelato di recente di avere un amico speciale. Ora Vladimir Luxuria ha deciso di uscire allo scoperto parlando apertamente della sua relazione con il nuovo fidanzato Danilo Zanvit Stecher. Al Corriere della Sera, il noto volto televisivo ha sottolineato molti aspetti della storia compresa la differenza d’età che intercorre col compagno. Per i due, però, non sembrano esserci problemi in tal senso.

Il nuovo amore di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria

Con una bella e simpatica intervista di coppia al Corriere, i due si sono raccontati in lungo e in largo spiegando diversi aspetti della loro relazione.

Al netto del considerarsi una “coppia aperta”, entrambi hanno ammesso di essere molto gelosi e che in questa ottica non “c’è spazio per i tradimenti”.

Sulla relazione Luxuria ha aggiunto: “Viviamo con una certa visibilità e non dobbiamo nascondere nulla a nessuno. Non è cambiato niente né l’ho vissuta come una violenza. E le presentazioni in famiglia le abbiamo già fatte: chi ci conosce sapeva”.

Molti hanno criticato la differenza d’età tra i due, Vladi 58 anni e Danilo 37. Eppure, per loro, non esistono problematiche: “Effettivamente credo sia visibile (la differenza d’età ndr) e Danilo inganna perché ne dimostra anche meno. Però cosa sono gli anni in confronto all’eternità? Due persone affini possono andare d’accordo indipendentemente dall’anagrafe. Io, poi, litigo già con l’anagrafe per il genere da quando sono nata, quindi l’età non è un problema. Anzi, siamo complementari: io posso condividere la mia esperienza e lui mi insegna le cose della nuova generazione”.

Anche il compagno di Luxuria ha confermato la sua posizione sull’età e sul loro rapporto: “Sto con una vera e propria boomer, non aveva nemmeno il wi-fi in casa: gliel’ho installato io nel 2020! Le ho fatto l’impianto di videosorveglianza e il sistema di irrigazione automatico in terrazza”, ha aggiunto con grande simpatia.

Di seguito anche un post Instagram della coppia: